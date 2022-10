TST em greve até início de quinta-feira, Soflusa adia paralisação

Os barcos da Soflusa vão passar pelo Tejo na próxima quinta-feira. Os funcionários da empresa optaram por adiar a paralisação, já que há uma reunião com o secretário de Estado da Mobilidade esta terça-feira. Já os utilizadores da Transportes Sul do Tejo (TST) podem ter dificuldades em serem transportados nos próximos dias. Está em curso uma greve de trabalhadores, que só termina no dia 13.

“Informamos que as organizações sindicais convocaram uma greve na TST, para o período compreendido entre as 03h de dia 11 de junho e as 03h de dia 13 de junho de 2019. Durante este período poderão ocorrer perturbações na realização dos serviços programados”, aponta um aviso publicado no site da transportadora.

A empresa, que pertence ao Grupo Arriva e que desenvolve a atividade na Península de Setúbal (fazendo também ligações a Lisboa), volta a enfrentar nova paralisação dos trabalhadores, que se têm tornado recorrentes (a última foi em maio), com os funcionários a reivindicarem aumentos salariais e a redução da carga horária. A administração fez já uma proposta de aumento salarial para o salário base, que não se aproximou das exigências dos sindicatos.

Entretanto, a Soflusa, que assegura ligações fluviais entre Lisboa e Barreiro, suspendeu a paralisação que tinha agendada para esta quinta-feira, feriado na capital, adiando-a para dia 18. A decisão tomada pelo Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia prendeu-se com a reunião que foi agendada com o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, para esta terça-feira.

Na Soflusa, houve um acordo com os mestres, mas os restantes funcionários da transportadora quiseram também ver as suas condições melhoradas.