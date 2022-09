Poupe 100 euros por ano com a conta de serviços mínimos

Milhares de portugueses podem deixar de pagar comissões bancárias e não sabem. Ou então sabem e têm vergonha, ou preguiça, ou pediram e foram mal informados – ou até enganados. Há de tudo. Se está farto de pagar comissões aos bancos só por ter uma conta aberta, há várias soluções para deixar de pagar ou pagar o menos possível.

Volto a falar-lhe das Contas de Serviços Mínimos Bancários (é uma “guerra” antiga minha), porque depois da reportagem da semana passada do programa “Contas-poupança”, na SIC, fui surpreendido com o total desconhecimento de dezenas de milhares de portugueses que podem ter acesso a estas contas e não faziam ideia.

Quase todos os meses sobem as comissões dos bancos. Há clientes que pagam quase 100 euros ou mais por ano só por terem a conta aberta. Pode não pagar rigorosamente nada, ou no máximo 4,35 euros por ano. Qual é a única condição? Só ter uma conta à ordem em Portugal.

O CASO DE JOANA MADEIRA

Joana Madeira pagava cerca de 7,5 euros por mês para ter acesso a vários serviços no banco onde tem conta em Évora. É a única conta que tem. Ou seja, estamos a falar de cerca de 90 euros por ano. Se juntar a anuidade do cartão multibanco, estamos a falar de mais de 100 euros todos os anos. Só para ter a conta aberta e movimentá-la.

Há um ano, Joana viu uma notícia sobre as Contas de Serviços Mínimos Bancários e pôs os pés a caminho. Pediu, assinou os documentos e fizeram a conversão. Ficou a pagar 36 cêntimos por mês.

CUIDADO COM AS INFORMAÇÕES ERRADAS OU DESATUALIZADAS

Há funcionários bancários a dar informações erradas aos clientes, a dizerem que não podem aderir pelas mais variadas razões, mas no caso de Joana, na dependência bancária em Évora correu tudo sem problemas, como é suposto acontecer.

Além disso, recentemente, as regras mudaram para melhor – do ponto de vista dos clientes. Já podem usar o multibanco em toda a Europa, podem usar Via Verde, e podem, sim, ter cartão de crédito (ao contrário do que disseram a Joana Madeira), cheques e MBWay. Basicamente, a conta tem tudo o que é preciso para o dia a dia.

Se o leitor tem uma conta de serviços mínimos bancários e o seu banco ainda não lhe mandou o cartão multibanco novo, contacte a sua dependência e peça para ter o cartão que também funciona no estrangeiro. Alguns bancos podem ter-se esquecido. Tem de fazer a conta também a que serviços usava e que estavam incluídos na mensalidade da conta do banco – e que depois vai passar a pagar à parte, claro.

O CASO DE ADELINO BARBOSA

Adelino Barbosa não teve tanta sorte. Fez o mesmo pedido mas deram-lhe sempre desculpas para não o fazer. Teve de ir ao banco cinco vezes. Depois de reclamar por escrito junto do Banco de Portugal, tiveram de ceder. E diz Adelino que a funcionária ficou muito ofendida por ele se ter queixado formalmente.

Todos os bancos que operam no país são obrigados pelo Banco de Portugal a disponibilizar estas contas . Têm de ter um cartaz a publicitá-las nos seus balcões. Claro que não falam disto, senão perdiam comissões que já representam metade das receitas que têm.

Há cada vez mais portugueses a pedirem este tipo de conta. Desde 2015, a tendência tem sido essa e só no ano passado o número de contas de serviços mínimos bancários cresceu mais de 32%. É normal, porque os portugueses não gostam dos aumentos quase mensais das comissões. E esta é uma forma de se verem livres das comissões de uma vez por todas.

QUAIS SÃO OS SERVIÇOS DE UMA CONTA DE SERVIÇOS MÍNIMOS BANCÁRIOS?

• Cartão multibanco igual ao dos outros clientes, que pode ser usado em toda a Europa

• Acesso ao home banking e ao MBway; e também à Via Verde

• Permite depósitos, levantamentos, pagamentos e débitos diretos

• Em cada ano, direito a 24 transferências gratuitas entre bancos diferentes via internet; transferências online ilimitadas dentro do próprio banco

• Levantamento de dinheiro ao balcão ilimitado e gratuito (normalmente, paga-se para ir ao balcão levantar dinheiro: três, cinco ou dez euros; agora, passa a ser de graça)

AVISE OS PAIS, AVÓS E EMIGRANTES

A informação anterior é especialmente importante para todos os idosos, pensionistas e reformados que pagam comissões bancárias às vezes sem se aperceberem. Confirme que os seus pais ou avós só têm uma conta à ordem e se assim for, eles podem poupar muito dinheiro todos os anos.

Saber isto é igualmente importante para emigrantes que só têm uma conta em Portugal. Podem estar a pagar comissões e anuidades de multibanco sem necessidade nenhuma. Se colocarem dificuldades, é só pedir o livro de reclamações.

Sublinho que o titular pode, obviamente, ter várias contas a prazo. O que conta é ter só uma conta à ordem. E pode ter crédito à habitação, ações, obrigações e o que entender. Isso não é impedimento. Insista se recusarem.

Deve ter só atenção a um detalhe. Não pode ter conta-ordenado (aquela que adianta um salário antes de o receber). Não é receber o ordenado nessa conta (isso chama-se domiciliação de vencimento). Se o spread do seu crédito à habitação exigir que tenha essa conta bancária, vai ter de fazer primeiro as contas para saber se vale a pena transformar a sua conta.

Em resumo, se só tem uma conta bancária, pode pedir no seu balcão a Conta de Serviços Mínimos. É perfeitamente suficiente para o dia a dia. Também tem a opção dos bancos com zero comissões. O único problema é se está agarrado a um spread baixo e não pode mudar de banco. Aí vai ter de fazer contas e escolher a melhor opção para si. Mas é sempre bom conhecer todas as opções.

Com esta dica pode poupar 100 euros ou mais por ano. Avalie e informe-se. E não se deixe levar em cantigas bancárias. Tem de saber o que quer e conhecer os seus direitos. Tem tudo o que precisa no site do Banco de Portugal. É só imprimir e levar ao balcão do seu banco.