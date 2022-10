Emergência ou calamidade? Marcelo prefere “prevenir” a remediar

Marcelo Rebelo de Sousa está a calibrar, em contacto com o Governo, os contornos da declaração do estado de emergência que na quarta-feira vai propôr ao Conselho de Estado.

Para o Presidente da República, como explicou ao Expresso a sua Casa Civil, está sobretudo em causa "dar respaldo constitucional" às medidas que o Governo possa vir a ter que tomar, seja para garantir que a circulação de pessoas continua sob apertado controle, seja para impor a eventual reativação de setores da economia que paralisem para além do razoável.

