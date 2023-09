Música: Me Lost Me deveria ser mais cautelosa na forma como revela detalhes da sua biografia

Jayne Dent (aliás, Me Lost Me) deveria ser mais cautelosa na forma como revela detalhes da sua biografia. Porque a partir do momento em que contou como cresceu a escutar música folk (“À exceção de um curto período de rebelião adolescente quando descobri o punk e o metal e decidi que odiava a folk, ia, frequentemente, com os meus pais a concertos e festivais folk. Vivi sempre rodeada de instrumentos musicais estranhos — o meu pai tocava vários, a concertina em particular. Adoro as características melódicas, o ritmo, a total ausência de pretensiosismo e a forma como tudo isso pode ser divertido, estranho, sombrio e belo”), nunca mais impediria que esse carimbo a perseguisse. Por muito que se tenha esforçado por contextualizar o modo como, entre múltiplas outras referências, isso determinaria o rumo da sua música futura (“Dei por mim a imaginar como, contadas no futuro, essas histórias tradicionais seriam. Não apenas os grandes mitos mas também as pequenas histórias”).

