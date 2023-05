Wang Bing mostra em Cannes como o capitalismo chinês é uma sinfonia de máquinas de costura

Já passaram mais de vinte anos desde que Wang Bing, no advento das câmaras digitais, filmou em “West of the Tracks” o encerramento das gigantescas fábricas da indústria siderúrgica em que se baseara a China comunista do século XX. Foi um acontecimento com uma repercussão tremenda na vida de muitas pessoas, que na China se contam aos milhões. Naquela passagem para o novo milénio, mudava a indústria, mudava a economia, e mudava o país, que se abria a um capitalismo impetuoso, moralmente miserável, fundado na mão de obra precária e que levou a profundas alterações demográficas.