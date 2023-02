Festival de Berlim: João Canijo venceu este sábado o Prémio do Júri. “Mal Viver”/“Viver Mal” é um díptico assombrado pela maternidade

Com lixívia começa “Mal Viver”. Usam-na para desinfetar a piscina a céu aberto do hotel em que o filme foi rodado, na zona costeira de Ofir, 40 quilómetros a norte do Porto. A piscina será, de resto, um dos espaços principais, senão o principal, deste novo trabalho de João Canijo. O hotel em volta não disfarça que é um projeto arquitetónico da década de 70, e ainda bem que assim é, sinal de que não o estragaram.

