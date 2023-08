Os portugueses estão a ler mais e isso deve-se aos jovens: são eles quem mais compra livros em Portugal

Números que comprovam os dados já avançados pelo Expresso , também da GfK, que indicavam que o mercado livreiro atingiu em 2022 o maior volume de faturação desde que os dados começaram a ser auditados, há 15 anos — e foi mesmo o que mais cresceu na Europa no ano passado — graças às camadas mais jovens , quem mais lê no país.

Os jovens são quem está a impulsionar o setor . Os inquiridos entre os 15 e os 34 anos dizem continuar a ter o hábito de comprar livros, sendo quem mais comprou no último ano (28% do total). Em 2022, as compras pela camada mais jovem subiram 44% face ao período pré-pandemia.

Os números divulgados pela APEL indicam que 62% dos inquiridos compraram livros no último ano — o que corresponde a menos de dois terços dos portugueses. Destes, 70% afirmaram que compraram o mesmo total ou mais livros do que no ano anterior, revelando uma ligeira mudança de hábitos dos portugueses em relação à literatura nos últimos anos: o Inquérito às Práticas Culturais, realizado em 2020 pelo Instituto de Ciências Sociais, indicava que 61% dos portugueses não tinham lido qualquer livro nesse último ano.

Há mais livros a ser comprados em Portugal e os jovens estão a ser os principais responsáveis pelo facto . São melhorias face à tendência negativa apresentada pelos últimos dados sobre o setor, revelam os números de um novo estudo promovido pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e realizado pela GfK. Os dados sobre o “Mercado do Livro e Hábitos de Compra em Portugal” , foram divulgados esta quinta-feira na abertura do Book 2.0, descrito como o maior evento de discussão do futuro dos livros em Portugal e na Europa.

Para impulsionar estes números, estão a ser pensadas iniciativas como o cheque-livro , plano de consolidação dos hábitos de leitura desenvolvido pelo ministério da Cultura em conjunto com a APEL.

O Governo quer para pôr os mais novos a ler, ao dar a cada jovem que tenha 18 anos feitos em 2023 a “experiência” de “escolher e comprar” pelo menos um livro (o valor final está ainda por revelar). Há também múltiplos projetos a serem levados a cabo por leitores e criadores de conteúdo na internet, de forma a divulgar o que se publica em Portugal.

O romance domina um mercado onde o livro físico continua a reinar

O romance continua a ser o género literário preferido de quem compra livros (69%), seguindo-se o romance histórico (52%). Os livros infantojuvenis continuam a alimentar 50% das compras efetuadas — este segmento foi o que mais vendeu e, dos 15 livros de ficção de maior sucesso em 2022, 10 são populares entre adolescentes e jovens adultos, tinha noticiado o Expresso.

Os livros físicos continuam a dominar, apesar da prevalência das redes sociais para a sua recomendação. Este é o formato privilegiado por quem compra livros, correspondendo a 99% das compras efetuadas, sobretudo, também, em livrarias e lojas físicas (88%). O digital, no entanto, ganha algum terreno: 8% dos leitores compram livros digitais; 39% compram livros - físicos ou digitais - em lojas online.

Classes mais baixas continuam com baixo acesso a livros

Os números não são todos positivos. Segundo mostram os dados da GfK, as maiores quebras de compra de livros registadas no último ano registaram-se no Porto (-14%), no Litoral (-10%) e no Interior (-10%). 26% destas quebras verificam-se nas classes sociais mais baixas (classes C e D).

Por outro lado, é nos lares com um status social mais elevado (classes A e B) que são comprados mais livros (42%).

O presidente da APEL refere mesmo, em comunicado, que Portugal mantém-se, apesar de todos os indicadores positivos, o “país com os índices de leitura mais baixos da Europa”. No entanto, Pedro Sobral deposita esperança nos indicadores em subida: “estes números trazem-nos esperança no futuro, fazem-nos acreditar que é possível mudar hábitos para as gerações futuras”, diz, referindo que “o aumento da leitura deve ser transversal a todo o país, independentemente da classe económica ou da região do país, por isso democratizar o acesso ao livro deve ser um imperativo nacional”.

Mercado valeu 175 milhões em 2022

No ano passado, o mercado livreiro português valeu cerca de 175 milhões de euros, com um total de 21.115 livros lançados. É dominado por quatro grupos de livrarias em rede, que detêm 80 lojas, “nove retalhistas multiproduto, correspondentes a 1.200 pontos de venda; oito grupos de grande distribuição, com 1.800 pontos de venda, e quatro livrarias únicas”.

O estudo sobre o “Mercado do Livro e Hábitos de Compra em Portugal” foi realizado pela GfK entre os dias 18 de julho e 10 de agosto de 2023 e conta com uma amostra constituída por 1001 pessoas.