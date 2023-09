Não há novo romance de Lobo Antunes na "rentrée literária". Mas espera-se último livro de Salman Rushdie

António Lobo Antunes habituou-nos a uma certa cadência, outonal, com o lançamento de um novo romance na época da queda da folha, que começa a falhar. Este ano, tendo a Leya já anunciado as novidades para o trimestre, ficamos a saber que não há nenhum romance na calha do autor, que cumpriu no passado dia 1 de setembro, 81 anos. Mas um livro de crónicas, que ainda não tinham sido reunidas num único volume.