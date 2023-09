Programação do São João, de Tchekhov a Lobo Antunes ou Strindberg há cantos e sonhos

Setembro começa com abril à vista. Abril com letra grande, porque este ano é tempo de comemorar os 50 anos da madrugada clara. O Teatro Nacional São João levantou já um pouco do véu do que vai ser o seu programa para 2024, ao apresentar programação para os próximos três meses, a começar já próxima semana, a 11 de setembro, com “Canto do Cisne”, de Tchechov – numa produção que junta o TNSJ à Seiva Trupe, nos 50 anos desta companhia, e nos 64 de carreira de Júlio Cardoso, fundador da companhia, ator e encenador.