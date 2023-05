Perto do desastre e antes do caos: Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza

Antes da consumação do desastre ambiental, e na esperança de prevenir a eminência de um futuro tempestuoso, o Pavilhão de Portugal na 18º Mostra Internacional de Arquitetura de Veneza, no Palazzo Franchetti, subordinado ao tema “Fertile Futures”, apresenta um conjunto de propostas de intervenção marcadas por alguma ousadia e radicalidade de pensamento, por vezes nos limites do que alguns poderão considerar ou aceitar como arquitetura.