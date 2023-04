Os últimos filmes das vidas de Pier Paolo Pasolini, Olof Palme ou Kurt Cobain: uma maratona “macabra” para “correr” no Porto

Getty Images

Que filme viu Ian Curtis, a trágica voz da banda Joy Division, antes de se despedir da vida? E vultos como Bruce Chatwin, Olof Palme, Kurt Cobain, Pier Paolo Pasolini ou Bette Davis? O Cinema Batalha, no Porto, apresenta no sábado o ciclo “Towards the Last Movies”, uma maratona de 17 horas com as últimas fitas a que assistiram várias personagens do século XX. Termina domingo, ao pequeno-almoço

Há uma hora