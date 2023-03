Há tesouros à procura de dono na TEFAF, a mais importante feira mundial de obras de arte: Portugal está em Maastricht

Os últimos anos não foram fáceis para a TEFAF (The European Fine Art Fair). Em 2020, aquela que é considerada a mais importante feira mundial de obras de arte, com peças que cobrem quase sete mil anos e que disputam espaço nos principais museus internacionais, o certame viu-se obrigado a encerrar precocemente ao se tornar no primeiro grande evento europeu a espalhar o vírus SARS-CoV2. A 33ª edição encerrou a 11 de março, quatro dias antes do previsto, depois de um expositor ser diagnosticado com covid-19 e rapidamente a infeção se espalhar entre dezenas de participantes. A edição seguinte ocorreu de forma virtual e, no ano passado, o evento deixou de acontecer às portas da primavera, tendo sido deslocado para junho, com menos participantes. Para culminar, a edição de 2022 ficou marcada por um cinematográfico roubo de algumas das muito valiosas joias expostas.