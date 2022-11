Dizem que é a maior sala de ensaios da Europa, mas Câmara do Porto vê o fecho como inevitável: a música pára no centro comercial Stop?

As paredes estão grafitadas e adornadas com posters. As escadas rolantes há muito que não funcionam, tampouco os elevadores e já nada se vende nas 157 lojas de um shopping só aparentemente abandonado, inaugurado no Porto em 1982, reconvertido numa montra para aproximadamente 500 músicos que ali têm poiso criativo. “Obrigado pela visita”, lê-se à entrada do centro comercial Stop, onde a produção artística tem via verde desde meados de 1990 mas que agora pode ser obrigada a parar por problemas de segurança no edifício, nomeadamente a falta de duas saídas de emergência e de um sistema de deteção de incêndios

