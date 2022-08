Câmara de Lisboa avança com nova biblioteca em Benfica que irá acolher espólio de António Lobo Antunes

A Câmara de Lisboa vai avançar com a criação de uma nova biblioteca municipal na freguesia de Benfica, no edifício da antiga Fábrica Simões, referindo que será a “nova casa” do espólio literário do escritor António Lobo Antunes.

“Esta biblioteca será ainda a nova casa do espólio literário do escritor António Lobo Antunes, constituído por cerca de 20 mil títulos, manuscritos e outros documentos, doado pelo autor à cidade de Lisboa”, revelou a câmara municipal.

Em homenagem a António Lobo Antunes, a escolha do dia da apresentação do projeto da nova biblioteca, na próxima quinta-feira, 01 de setembro, tem “um especial significado”, porque coincide com a sua data de nascimento, realçou a autarquia.

O escritor António Lobo Antunes nasceu na freguesia lisboeta de Benfica, em 01 de setembro de 1942, e na próxima quinta-feira celebra oito décadas de vida.

“A futura biblioteca de Benfica é a 19ª biblioteca municipal da cidade de Lisboa”, indicou a câmara, em comunicado, explicando que o projeto se insere no Programa Estratégico Biblioteca XXI, para valorizar o território e o património cultural da capital portuguesa.

A estratégia da autarquia pretende ainda “promover o livre acesso à cultura”, informou a câmara municipal, adiantando que, nesse âmbito, as 24 freguesias de Lisboa estão a ser dotadas “com equipamentos culturais de proximidade, devidamente estruturados e abertos a todos os cidadãos”

Segundo informação da Câmara de Lisboa, esta nova biblioteca irá ocupar dois pisos, numa área total de 1.850 metros quadrados, “com diferentes funcionalidades e espaços pensados para as famílias, adultos, crianças e jovens”.

O projeto prevê ainda a existência de uma área multiusos com uma galeria, bem como uma sala denominada “Espaço António Lobo Antunes”, para reforçar a importância do seu pensamento e da sua obra literária na divulgação da língua portuguesa em Portugal e no estrangeiro, realçou a autarquia.

A nova biblioteca ficará localizada no edifício da antiga Fábrica Simões, na Avenida Pereira Gomes, e a sua construção resulta de um protocolo celebrado entre a Câmara de Lisboa e a empresa Teixeira Duarte, mecenas do projeto, referiu a autarquia.

O projeto para a futura biblioteca municipal de Benfica será apresentando na quinta-feira, às 11:00, com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), o vereador da Cultura, Diogo Moura (CDS-PP), o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques (PS) e o administrador da empresa Teixeira Duarte, Diogo Rebelo.