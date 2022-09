Morreu Stephen Sondheim, um dos maiores compositores de musicais da Broadway

Morreu o compositor e letrista Stephen Sondheim, esta sexta-feira, aos 91 anos. Era um dos maiores compositores de musicais da Broadway.

Stephen Sondheim produziu músicas e escreveu letras para grandes musicais como "West Side Story", "Sweeney Todd", "Gypsy", "Into The Woods" ou "Follies". Tinha 27 anos quando teve o seu primeiro grande êxito com "West Side Story", baseado no romance "Romeu e Julieta", de William Shakespeare.

Enquanto muitos criadores de teatro musical se especializaram como compositores ou letristas, Sondheim destacou-se em ambas as vertentes.

Stephen Sondheim foi distinguido com múltiplos prémios durante a sua longa carreira de mais de 60 anos. Recebeu, por exemplo, nove Tony, oito Grammy, um Prémio Pulitzer de Teatro e um Óscar de melhor música original com a canção "Sooner or Later".

Sondheim nasceu no dia 22 de março de 1930 em Nova Iorque, Estados Unidos, e morreu esta sexta-feira, em casa. O óbito foi súbito, segundo o advogado de Sondheim.

Sobre a notícia da sua morte, o produtor Cameron Mackintosh emitiu uma declaração: "O teatro perdeu um dos seus maiores génios e o mundo perdeu um dos seus maiores e mais originais escritores. Há agora um gigante no céu. Mas a genialidade de Stephen Sondheim continuará, pois as suas lendárias canções e espetáculos serão apresentados para sempre. Adeus velho amigo e um obrigado de todos nós".