“O sucesso não estragou Succession”: regresso da família Roy aclamado pela crítica (não há spoilers neste artigo)

Já está disponível na HBO Portugal o primeiro episódio da nova temporada de "Succession". Dois anos depois do fim da temporada anterior, o regresso da premiada série norte-americana está a conquistar a crítica: o The Guardian atribui-lhe a pontuação máxima de cinco estrelas, elogiando o "ritmo rápido e estimulante do regresso"; já a CNN afirma que o "sucesso não estragou Succession". No IMDb, o novo episódio está para já com um rating de 9.4/10

A nova temporada continua a acompanhar a família Roy, que controla um dos maiores conglomerados de média e entretenimento do mundo. O drama, que ficou conhecido pelo seu humor mordaz, segue a história de Logan Roy (interpretado por Brian Cox) e dos seus quatro filhos herdeiros quando o patriarca decide afastar-se da empresa.

A série conta com o regresso de Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun e Matthew Macfadyen. A este elenco juntam-se Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody e Hope Davis.

A nova temporada foi atrasada um ano devido à pandemia. O segundo episódio deverá ficar disponível no próximo domingo (dia 24).

Em duas temporadas, "Succession" arrecadou 81 nomeações e 57 prémios, incluindo sete Emmys em 2020 nas categorias de Melhor Série de Drama, Melhor Ator em Série de Drama (com Jeremy Strong como Kendall Roy), Melhor Argumento (Jesse Armstrong), Melhor Realização (Andrij Parekh), Melhor Casting, Melhor Edição e Melhor Atriz Convidada (Cherry Jones).