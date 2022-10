O legado dos Buraka Som Sistema, a banda que levou a nova Lisboa ao mundo

Tinham tudo para dar errado, mas deram certo. Quando, em 2006, um grupo de amigos se juntou para oferecer ao público lisboeta uma noite diferente, no pequeno Clube Mercado, às portas do Bairro Alto, em Lisboa, ninguém imaginava que começava ali a história de um fenómeno de popularidade. Naqueles serões, suados, que juntavam pessoas das mais variadas proveniências, estratos e condições sociais, João ‘Lil’ John’ Barbosa, Rui ‘Riot’ Pité, Andro ‘Conductor’ Carvalho e Kalaf Epalanga, acompanhados por Petty, a primeira vocalista, desenharam os contornos de uma banda que, ao longo de uma década, ajudou a derrubar barreiras culturais e a mostrar que a música feita em Portugal tinha muito por onde crescer, caso abraçasse as suas diversas heranças. Quando, em 2016, anunciaram que iam suspender atividade, marcando o até já (ou o até sempre) com um espetáculo memorável junto à Torre de Belém, os Buraka Som Sistema deixaram um legado musical inegável, observável em muito do que ouvimos, cinco anos depois. Voltamos, agora, a eles no momento em que decidem editar, em disco de vinil e formato digital, aquele último concerto de 1 de julho de 2016, integrado na festa Globaile, promovida pelos próprios.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.