“Soulmates”, a série que põe a ciência ao serviço do amor

Os nomes de Will Bridges e Brett Goldstein estão a ganhar peso na indústria televisiva e o rasgo de Bridges até já foi premiado. Venceu com Charlie Brooker o Emmy de Melhor Argumento pelo episódio ‘USS Callister’ de “Black Mirror” (Netflix) mas prefere dispensar as comparações. “O ‘Black Mirror’ é uma série incrível, mas ‘Soulmates’ é muito diferente. É uma série antológica que pega na ideia da existência de almas gémeas e que depois olha para essa ideia pelo prisma das relações contemporâneas”, conta ao Expresso sobre o projeto que desenvolveu com um dos responsáveis pela também novíssima “Ted Lasso” (Apple TV+).

A ideia de “Soulmates” só agora se concretizou em série, mas o projeto começou a ser pensado há oito anos, quando estavam a trabalhar juntos no filme “SuperBob”. O ponto de partida foi uma mera conversa que levantou demasiadas questões. “Qual seria o impacto de existir alguém ‘destinado’ para ti? O que aconteceria a todas as outras escolhas que se fizeram ao longo da vida, a todas as relações anteriores? Não contariam para nada?”, enumeram, mas para construir um produto de qualidade, que “explorasse pontos de vistas e vozes múltiplos e olhasse para as relações de um milhão de ângulos diferentes“ era preciso trabalho de campo.