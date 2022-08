Cinema às 10h? Teatro às 18h? Concertos às 20h? É o novo normal das salas de espetáculo (e o público adere)

Nunca as salas de espectáculo e de cinema no país mudaram tanto os seus horários e tiveram de se reinventar em tão curto espaço de tempo. Com as novas medidas impostas pelo Governo para que o fecho de portas das salas de espetáculo e de cinema sejam durante a semana às 22h30, e com o novo recolher obrigatório marcado para as 13h, em 121 concelhos, nos próximos dois fins de semana, são muitas as adaptações e desafios que os teatros e cinemas têm enfrentado.

