Disney+. Nasce um novo mundo no streaming em Portugal

Construir um serviço de raiz, numa altura em que já há marcas que quase são sinónimo de streaming, podia parecer loucura. Mas na Disney acreditou-se que valia a pena e a estratégia está a revelar-se vencedora. É um sucesso em todos os mercados a que o Disney+ chegou até ao momento e a expansão europeia e latino-americana prometem números semelhantes. Esta semana é a vez de Portugal, por subscrição mensal ou anual, e chega com novidades: mais de 600 filmes, 100 séries, milhares de episódios e conteúdos nunca apresentados ao público.

É certo que, quando começou a desenhar a oferta, a Disney estava longe de imaginar que uma pandemia podia fazer com que o Disney+ se tornasse um dos seus sucessos mais imediatos — enquanto um vírus obrigava a fechar parques e lojas e a parar quase todas as suas produções — mas, com o mundo sedento de entretenimento caseiro, o serviço rapidamente se tornou um gigante com mais de 60,5 milhões de subscritores.