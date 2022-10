Nasceu uma estrela e é portuguesa. Quem é Alba Baptista?

Era a entrada num mundo em que nunca tinha estado. Um lugar em que cada momento era de novidade para Alba Baptista. O seu showreel (uma montagem em vídeo de cerca de quatro minutos com cenas específicas de diversos projetos anteriores) agradou a Richard Cook e este convidou-a para o Subtitle, o festival de cinema europeu que dirige e para o qual convida um número restrito de atores. Foi a oportunidade pela qual a atriz, agora com 22 anos, esperava há já algum tempo. Não a deixou escapar, depois da experiência acumulada na ficção nacional, das telenovelas — estreou-se na segunda versão de “Jardins Proibidos” e nunca mais parou — ao cinema, passando pelas séries como “Filha da Lei” ou “Madre Paula”. Teve sorte e engenho, à medida que se multiplicavam os contactos e entrevistas com vários diretores de casting. Houve uma a quem não passou despercebida. Era Suzanne Smith, premiada com dois Emmys e responsável por “Carnival Row”, “Good Omens”, “Absentia”, “Knightfall”, “Outlander” e “Marte”.

No dia em que a conheceu recebeu a sua primeira self-tape, para um projeto chamado “Warrior Nun”. Não sabia o que fazer num vídeo em que o desafio era filmar-se a interpretar uma cena e o título da série também não lhe dizia mais do que o significado das palavras. O facto de ser bastante ligada ao universo de banda desenhada, um gosto passado pelo irmão, não a ajudou neste caso. Alba não conhecia a história de “Warrior Nun”, de Ben Dunn. Claro que agora, com a primeira temporada já pronta, conhece como ninguém a vida de Ava Silva.

