Disney+ chega a Portugal em setembro

O serviço de streaming Disney+ vai estar disponível em Portugal a partir de setembro. O mês lançamento da plataforma, que concorre diretamente com a Netflix e a HBO Portugal, no país foi confirmado pelo CEO da companhia, Bob Chapek, esta terça-feira.

A Portugal juntam-se também Bélgica, Luxemburgo e países nórdicos no mesmo mês do calendário e com o mesmo preçário: €6,99 por mês ou €69,99 por ano. Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria e Suíça têm acesso ao Disney+ desde março. A chegada ao Japão está programada para junho.

As novidades foram dadas numa conferência em que The Walt Disney Company falou sobre os resultados financeiros e o impacto causado pelo novo coronavírus no negócio do entretenimento. A subida das subscrições em streaming não compensam as perdas nos parques temáticos, lojas físicas e indústria cinematográfica. Só a divisão de parques temáticos perdeu mil milhões de dólares com a pandemia Covid-19.

MUDANÇAS NO CINEMA

Apesar dos problemas na operação global causados pelo isolamento imposto em todo o mundo, a Disney continuar a acreditar "no valor da experiência cinematográfica para lançar filmes de grande sucesso", garantiu Chapek. “Tivemos sete filmes de mil milhões de dólares no ano civil de 2019, mas também percebemos que, quer seja por causa da mudança ou evolução da dinâmica do consumidor, ou por causa de certas situações como a Covid, talvez tenhamos que fazer algumas mudanças." A situação será avaliada caso a caso.

Por exemplo "Artemis Fowl" passará diretamente para o Disney+, sem estrear em sala, mas isso não indica que o mesmo aconteça aos grandes títulos Disney, cujas datas de estreia já foram remarcadas. A versão live-action de "Mulan", com estreia em Portugal marcada para 23 de julho em Portugal, será a primeira grande aposta da retoma.

O Disney+ é o serviço de streaming dedicado a filmes e programas da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sem publicidade — à semelhança do que acontece com a Netflix e a HBO Portugal. Com uma oferta diversificada de filmes originais, documentários, séries de imagem real e animadas, é agora uma das principais apostas do gigante do entretenimento.

Da oferta inicial do Disney+ farão parte séries como “The Mandalorian”, do universo Star Wars, “High School Musical: The Musical: The Series”, “The World According To Jeff Goldblum” e uma nova versão de “A Dama e o Vagabundo", entre outras. “Encore!”, “Diary of A Future President” e "The Imagineering Story” também estão garantidas.