Entrevista a Wim Mertens: “Cada músico tem de encontrar a sua voz”

Começou a tocar quando ainda era criança, e o seu primeiro instrumento foi uma guitarra.

Não havia guitarras na aldeia onde vivia. Havia uma escola de música, muito modesta, a uns 12 quilómetros. Por isso todas as crianças, éramos uma dúzia, metíamo-nos num autocarro para ter aulas de solfejo. Duas semanas depois eu era o único que estava ainda a apanhar esse autocarro. Tive aulas dos oito aos dez anos. Não sei porque escolhi a guitarra. Se foi pelo Bob Dylan ou pela chanson francesa... Mas foi uma boa escolha. O piano era demasiado dominante. Com a guitarra podemos cantar. Tem ritmo, tem ataque. Por essa altura eu cantava e já compunha e aos 13 ou 14 anos compus uma missa em cinco partes. O que se fazia na escola era jogar futebol. Detestava jogar à bola. E por isso estava autorizado a ir à capela para tocar órgão.

