A missão de James Daun é salvar livrarias

James Daunt é um inglês de 56 anos e tem como missão principal reabilitar e levar nova energia à rede de livrarias norte-americana Barnes & Noble. É a maior rede de livrarias nos EUA, com mais de 620 lojas abertas. Mas a sua história recente mostra sinais de uma progressiva perda de volume de negócio, o que se traduziu já no encerramento de cerca de 150 lojas na última década. Ainda no passado fim de semana fez notícia o encerramento de uma loja na baixa de Seattle, que ali tinha estado de portas abertas durante 22 anos. O desafio nas mãos de James Daunt não é pequeno. Mas a verdade é que, à frente da Barnes & Noble, está alguém que, recentemente, teve nas mãos uma tarefa semelhante no Reino Unido, tendo-lhe sido confiada a direção da rede das livrarias Waterstones. Vale a pena sublinhar que a rede Barnes & Noble foi recentemente adquirida pelo mesmo grupo que detém a Waterstones.

Quem é James Daunt? Nascido em 1953, é filho de um diplomata, Sir Thomas Daunt, que foi em tempos governador da Ilha de Man. Estudou História no Penbroke College (em Cambridge), gosta de viajar e antes de se dedicar ao mundo dos livros começou por trabalhar numa companhia de cruzeiros e num banco. Criou em 1990 a Daunt Books, uma rede de livrarias especializadas em viagens que, a partir de 2010, começou igualmente a publicar edições próprias. A primeira das lojas da Daunt Books (na imagem) ocupou o espaço de uma antiga livraria nascida em 1912 na zona de Marylebone (Londres), dominada por mobiliário em madeira de carvalho. A esta loja juntaram-se outras mais e uma firme demarcação de identidade nos conteúdos e ações. As lojas da Daunt Books organizam regularmente encontros e debates com autores e, em conjunto, lançaram um festival literário, que anualmente decorre no mês de março.

