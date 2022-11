Primeiro-ministro tem casa “nova”

1 / 31 1 / 31 antónio pedro ferreira 2 / 31 2 / 31 antónio pedro ferreira 3 / 31 3 / 31 antónio pedro ferreira 4 / 31 4 / 31 antónio pedro ferreira 5 / 31 5 / 31 antónio pedro ferreira 6 / 31 6 / 31 antónio pedro ferreira 7 / 31 7 / 31 antónio pedro ferreira 8 / 31 8 / 31 antónio pedro ferreira 9 / 31 9 / 31 antónio pedro ferreira 10 / 31 10 / 31 antónio pedro ferreira 11 / 31 11 / 31 inácio rosa 12 / 31 12 / 31 inácio rosa 13 / 31 13 / 31 inácio rosa 14 / 31 14 / 31 inácio rosa 15 / 31 15 / 31 inácio rosa 16 / 31 16 / 31 inácio rosa 17 / 31 17 / 31 inácio rosa 18 / 31 18 / 31 inácio rosa 19 / 31 19 / 31 inácio rosa 20 / 31 20 / 31 inácio rosa 21 / 31 21 / 31 inácio rosa 22 / 31 22 / 31 inácio rosa 23 / 31 23 / 31 inácio rosa 24 / 31 24 / 31 inácio rosa 25 / 31 25 / 31 inácio rosa 26 / 31 26 / 31 inácio rosa 27 / 31 27 / 31 inácio rosa 28 / 31 28 / 31 inácio rosa 29 / 31 29 / 31 inácio rosa 30 / 31 30 / 31 inácio rosa 31 / 31 31 / 31 inácio rosa

Chama-se Design em São Bento: Traços da Cultura Portuguesa e transforma a casa do primeiro-ministro numa montra daquilo que melhor se faz em Portugal nos domínios do mobiliário, da luminária, dos têxteis, e dos objetos decorativos. Uma exposição que dá uma nova dinâmica às principais salas do palacete e que pretende mostrar a modernidade de um país com história.

Em São Bento estão reunídas 85 peças que abrangem um período tão distante como o que começa no século XII e termina no século XXI e que percorre o Norte o Sul e as Ilhas. "São peças que espelham um entendimento abrangente do design como uma capacidade inata do homem de transformar o mundo à sua volta com o intuíto de conhecer e melhorar a sua própria vida", explica a diretora do MUDE - Museu do Design e da Moda e curadora desta exposição, Bárbara Coutinho.

A começar por uma alfaia agrícola vinda do Museu Nacional de Etnologia e a terminar num prato Bordallo Pinheiro pintado por Vihls, são muitas as tendências que dialogam agora com as peças que fizeram o caminho da democracia dentro daquele espaço. Estão lá os vários sectores de produção, desde a madeira à cerâmica, do vidro à porcelana, da tapeçaria à cortiça e à pedra natural.

Não menos presente está o mundo rural e a cultura popular, como o demonstra uma peça de Rosa Ramalho (Princesa a Cavalo) ou uma bilha de barro com pedras encrostadas. "Há aqui o peso da interceção do nosso património com o conjunto da lusofonia e da portugalidade", continua Bárbara Coutinho. Estão lá mais de 40 autores representados, e mais de 30 marcas nacionais.

O Palacete de São Bento ganha nova vida ainda vinda do contraste entre peças delicadas e rudes sempre com funcionalidades específicas. Destaque para a amostra de design dos anos 40 e 50, da década de 70 e da atualidade. De Daciano da Costa a Filipe Alarcão, de Almada Negreiros a Siza Vieira, de Toni Grilo a Miguel Arruda, de Henrique Cayatte a José Espinho.