Como nasceu a língua de Almeida Garrett, Padre António Vieira e Ricardo Araújo Pereira

Nascido em Mértola, vila alentejana próxima da fronteira com Espanha (à qual regressou para viver, há uns anos, depois de décadas como professor universitário na Holanda), Fernando Venâncio lembra-se de crescer no meio de palavras, muitas palavras. “Eu tinha em casa duas faladoras: a minha mãe e uma prima, a Zulmira, mãe do artista Fernando Pereira. Enquanto engomavam a roupa, com aqueles ferros com brasas dentro, iam falando horas a fio e eu prestava muita atenção ao que diziam. Sempre tive bom ouvido.” Os sons do sotaque regional entranharam-se, mas depressa descobre outros; quando se muda para a capital, primeiro, e para Braga, depois. “Aos 15 anos, eu já juntava três grandes domínios linguísticos portugueses: o alentejano, o lisboeta e o minhoto.”

Quando em 1970 parte para Amesterdão, onde se formaria em Linguística Geral, mergulha a fundo no neerlandês, idioma a que rapidamente se acomoda. De todos estes “embates” ficou-lhe uma verdadeira “obsessão pelas palavras”, essa espécie de “loucura mansa” que diz partilhar com “gente sisuda” (o adjetivo aqui é evidentemente irónico) do calibre de um Padre António Vieira, de um Almeida Garrett, ou de um Ricardo Araújo Pereira, todos eles “grandes intérpretes do seu tempo pelas palavras nele disponíveis”.

