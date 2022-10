“Mário”: está de volta a história do bailarino que viveu internado no Hospital Miguel Bombarda durante mais de 40 anos por ser homossexual

O espetáculo "Mário", um monólogo de Fernando Heitor que conta em forma de ficção a vida de Valentim de Barros, bailarino homossexual perseguido pela ditadura, vai regressar ao Cinema São Jorge, em Lisboa, a 7 de janeiro.

De acordo com a produção, o monólogo, interpretado por Flávio Gil e estreado em agosto deste ano, ficará em palco até 28 de janeiro.

A peça "Mário - História de um Bailarino no Estado Novo", que Fernando Heitor também encena, resulta da investigação à época e dos testemunhos sobre Valentim de Barros, o bailarino que viveu internado no Hospital Miguel Bombarda durante mais de 40 anos por um único motivo - a homossexualidade assumida.

Valentim teve aulas de dança clássica no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, estudou com a professora alemã Ruth Aswin, foi bailarino em Barcelona, Berlim e na ópera de Estugarda, na década de 1930, e viveu a ascensão nazi na Alemanha, de onde foi expulso pouco antes da eclosão da II Guerra Mundial, em 1939.

No regresso a Portugal, foi preso pela polícia política da ditadura, sujeito a uma lobotomia, a eletrochoques e internado no Hospital Miguel Bombarda, onde permaneceu, diagnosticado com "psicopatia homossexual e pederastia passiva", desde 1940 até à morte, aos 69 anos, em 1986.

A sua história foi recuperada pelo investigador António Fernando Cascais, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que a analisa, através de diferentes fontes, em "Onde eu não dance, a solidão fá-lo por mim: Valentim de Barros", um dos ensaios do livro "Hospital Miguel Bombarda 1968", com fotografias do médico José Fontes, publicado pela Documenta/Sistema Solar, em 2016.

António Fernando Cascais, que reconhece a necessidade de uma "abordagem de fundo" da biografia de Valentim de Barros, pensa aqui o percurso do bailarino, assim como o contexto em que se desenrola e a perceção que dele é assumida, com base em documentos disponíveis que vão do processo da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), antecessora da PIDE, a entrevistas realizadas em momentos distintos da sua vida.

"Toda a vida de Valentim foi devassada até ao mais ínfimo pormenor para explicar essa homossexualidade que passou a ser ele próprio, para preencher com a matéria-prima da sua biografia, o sentido e a substância de uma palavra de outro modo vazia de conteúdo e de gente", escreve Cascais no seu trabalho.

E, no entanto, "do punhado de internados famosos no Hospital Miguel Bombarda, Valentim de Barros é aquele de quem mais há ainda por saber, porque menos segredos teriam as biografias dos outros (...) e muito se deixa [apenas] adivinhar sob as descrições, relatos e entrevistas que restituem a sua história", escreve ainda Fernando Cascais.

Colocando Valentim de Barros "na posição inicial a partir da qual se desencadeia o movimento que leva da vergonha ao orgulho" e à construção da identidade, Cascais fala por fim da importância do seu caso e da "sabedoria feroz" que este impõe e "nos impede de esquecer".

Em 2013, o Pavilhão 31 do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa montou a exposição evocativa "O Bailado de Valentim de Barros". Quatro anos mais tarde, em 2017, a gala Abraço homenageou-o e, no ano passado, o duo Fado Bicha, de Lila Fadista e João Caçador, dedicou-lhe um fado.