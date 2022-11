Task force prevê que todas as pessoas com mais de 30 anos estejam vacinadas até setembro: conheça as datas

A task force responsável pela coordenação do processo de vacinação acredita que até setembro 70% da população adulta já terá tomado a vacina contra a covid-19, permitindo assim alcançar a imunidade de grupo dentro do prazo expectável. De acordo com o quadro apresentado pelo coordenador, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, está previsto que até setembro todas as pessoas com mais de 30 anos estejam vacinadas.

Já quem tem 29 ou menos ano, ainda não há previsão.

O quadro foi apresentado esta terça-feira durante a 20ª reunião do Infarmed, que juntou Governo e especialistas, e que foi fundamental para Marcelo Rebelo de Sousa decidir não renovar o estado de emergência.

Ainda de acordo com o calendário, até ao final desta semana o processo deve estar concluído no grupo entre os 70 e 79 anos. E ainda antes do final do mês de maio também as pessoas com idades entre os 60 e 69 devem já ter tomado a vacina. Segue-se, até 13 de junho, quem tem entre 50 e 59 anos e, até 01 de agosto, as pessoas entre os 40 e os 49. Por último, a faixa entre os 30 e 39 anos ainda não tem dia definido mas a vacinação deve estar concluída entre agosto e setembro.

Neste momento, a cobertura vacinal ronda os 22%.