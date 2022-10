Covid-19. Mais 6049 infetados (o segundo pior número do mês), 79 mortes e 3222 recuperados em Portugal

Desde dia 5 de dezembro que Portugal não registava um número tão elevado de infeções em 24 horas. Esta quarta-feira há mais 6049 infetados (foram 6087 no dia 5/12), 79 óbitos e 3222 recuperações.

O país registou até hoje um total de 406.051 infetados, 6830 mortes, 331.016 recuperados. Atualmente há 68.205 casos ativos e 91.090 contactos sob vigilância das autoridades de saúde.

Os internamentos mantêm a tendência decrescente da véspera: há esta quarta-feira menos 34 doentes internados (total: 2896), mas mais um (total: 487) hospitalizado nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

As vítimas mortais ocorreram em todas as regiões de Portugal continental e distribuem-se da seguinte forma: 31 no Norte, 25 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Centro, nove no Alentejo e duas no Algarve. A taxa de letalidade, a relação entre casos confirmados e mortes, está nos 1,68%.

Recorrendo às oscilações percentuais relativamente ao boletim da DGS na véspera, a fotografia das últimas 24 horas é a seguinte:

novos infetados: +1,51%

casos ativos: +4,20%

óbitos: +1,17%

recuperados: +0,98%

internados: -1,16%

UCI: +0,21%

Centro com mais de 1000 casos em 24 horas, um novo máximo

A região Centro superou pela primeira vez os 1000 casos diários, depois de nas últimas 24 horas registar 1063 casos de infeção. Apesar desse salto importante, aquela região representa apenas 17,6% do bolo total, o que significa que o número de casos relatados nas restantes regiões é mais significativo. Afastando o zoom e demonstrando casos e percentagem respeitante por região, aqui estão representadas as últimas 24 horas:

Norte: 2390 casos (39,5%)

Lisboa e Vale do Tejo: 2097 casos (34,67%)

Centro: 1063 casos (17,6%)

Algarve: 220 (3,64%)

Alentejo: 201 (3,32%)

Açores: 47 (0,78%)

Madeira: 31 (0,51%)

Há mais 1385 casos confirmados em pessoas com mais de 60 anos, o que se traduz em 22,9% do total dos casos diários. Este é o retrato dos casos de covid-19 totais e dos novos casos nas últimas 24 horas por faixa etária:

0-9 anos: 21.434 (+296)

10-19 anos: 36.531 (+ 569)

20-29 anos: 62.252 (+884)

30-39 anos: 60.680 (+953)

40-49 anos: 67.527 (+1028)

50-59 anos: 59.650 (+945)

60-69 anos: 39.548 (+585)

70-79 anos: 25.826 (+377)

+80 anos: 32.603 (+423)

Quanto a vítimas mortais (totais e nas últimas 24h), o registo do país por faixa etária fica assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 2

20-29 anos: 6

30-39 anos: 12

40-49 anos: 58

50-59 anos: 178 (+1)

60-69 anos: 556 (+5)

70-79 anos: 1391 (+13)

+80 anos: 4626 (+60)