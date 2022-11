Como nasceu o movimento Caixa Solidária

A ideia surgiu neste contexto de pandemia, pensei e falei com a minha esposa sobre como poderíamos ajudar. Ambos continuamos a trabalhar, temos um filho pequeno por isso voluntariado não era possível fazermos. Então pensei que nesta fase deveria haver muita gente a passar por dificuldades. Tinha uma caixa cá em casa em desuso e lembrei-me: porque não usar a caixa, colocá-la aqui perto de casa com bens alimentares e ajudar desta forma? Depois foi passar à ação. Coloquei a caixa com os bens lá dentro e com um papel a dizer “caixa solidária — leve o que precisar, deixe o que quiser”. Rapidamente, os vizinhos começaram a ajudar e outros a levar bens. Divulguei no meu Facebook pessoal e depois uma vizinha divulgou no dela, começou a crescer o número de partilhas e criei a página de grupo @caixa.solidaria a desafiar as pessoas a fazerem o mesmo no seu bairro.

A primeira caixa foi colocada em Sassoeiros a 4 de abril e, neste momento, a iniciativa ganhou asas e está espalhada pelo continente e ilhas. Contamos com mais de 1800 caixas solidárias.



O espírito de entreajuda é notório e sinto que chegamos a pessoas com dificuldades, por um lado, porque as caixas vão ficando vazias e, por outro, porque já houve pequenas mensagens de agradecimento em muitas das caixas. A solidariedade e cooperação também se sentem, porque as caixas esvaziam-se, mas voltam a compor-se.

No próximo dia 4 de maio, segunda-feira, exatamente um mês depois da primeira, será colocada uma caixa solidária em substituição da primeira. Foi produzida e doada à iniciativa pela empresa FullQuest. A Câmara de Cascais associou-se ao movimento das Caixas Solidárias. A autarquia liderada por Carlos Carreiras pretende alargar a rede de caixas no território e assume que a iniciativa inspirou o lançamento de uma app que centralizará os donativos da sociedade civil. Uma Caixa Solidária Virtual, em que a Câmara dobrará qualquer contributo individual registado para aquisição de bens alimentares, equipamentos de proteção individual, entre outros. “Em Cascais, como gostamos de dizer, somos ‘Todos por todos’. E esta ideia do Nuno é bem prova desse espírito de comunidade vibrante”, diz Carlos Carreiras.