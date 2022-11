Covid-19. Alemanha torna obrigatório usar máscara nos transportes públicos

Em toda a Alemanha passa a ser obrigatório os cidadãos usarem máscara nos transportes públicos.

O governo federal apenas emitiu uma "forte recomendação" nesse sentido, mas os estados que compõem a Alemanha resolveram mesmo avançar com a medida.

Cada estado decidiu por si mesmo, mas houve uma convergência. Na maioria dos estados, a regra está em vigor a partir da próxima segunda-feira, uma vez concluído o processo de aprovação dos parlamentos das várias regiões. Nalguns estados e cidades a medida já está em vigor.

Além dos transportes públicos, quase todos os estados também vão exigir o uso de máscara dentro das lojas. Entretanto, como parte do relaxamento gradual das restrições em curso, foi decidido permitir a reabertura de lojas, desde que a sua área não ultrapasse os 800 metros quadrados, e que o número de clientes lá dentro seja limitado.

As máscaras podem ser artesanais ou nem sequer ser formalmente máscaras - lenços e outras formas de cobertura facial são permitidos. O importante é que o nariz e a boca estejam cobertos, para proteção da pessoa e sobretudo de terceiros.

A Alemanha é o quinto país do mundo em número de infetados (150.648 até ao momento) mas, embora seja o mais populoso da Europa ocidental, tem um número de mortes muito inferior ao de outros países: 5315, comparados com 21.717 em Espanha, 25.085 em Itália, 21.340 em França e 18.100 no Reino Unido.

Uma estratégia muito alargada de testes, identificação de contactos e isolamento de casos suspeitos, bem como um sistema de saúde com uma capacidade superior de resposta, ajudam a explicar essa diferença. Para os afetados com a covid-19 estão disponíveis 12.600 lugares nos cuidados intensivos.