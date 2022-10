Covid-19. Bastonários das ordens dos Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos acusam Costa de faltar à verdade

Os bastonários das ordens dos Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos vão escrever esta quarta-feira uma carta endereçada a António Costa na qual criticam as afirmações feitas durante a entrevista que concedeu à TVI.

Além de dizerem que o primeiro-ministro faltou à verdade, vão transmitir que os profissionais de saúde ficaram particularmente descontentes porque têm de prestar diariamente cuidados sem os equipamentos de proteção individual necessários - os mesmos que têm sido constantemente prometidos e que continuam sem chegar aos hospitais.

Em entrevista concedida segunda-feira à TVI, o primeiro-ministro António Costa garantiu que "até agora não faltou nada e não é previsível que venha a faltar" na capacidade do sistema de saúde para enfrentar a pandemia de covid-19, mas nos últimos dias avolumaram-se as queixas de profissionais de saúde em relação à falta de equipamentos básicos de proteção. Na pergunta que fez ao primeiro-ministro, o jornalista Miguel Sousa Tavares recordou que o Presidente da República disse no discurso que fez ao país: “Ninguém vai mentir a ninguém. Isto vos garante o Presidente da República.”

António Costa disse o seguinte na entrevista: "Até agora não faltou nada e não é previsível que venha a faltar o que quer que seja. Houve um reforço de número de 1000 médicos e 1800 enfermeiros. Temos 1142 ventiladores e a margem é ainda muito significativa. E estamos a adquirir: pagámos ontem 10 milhões de dólares por 500 ventiladores da China”. E lembrou ainda os vários contributos dos privados.

Os relatos que chegam no terreno não coincidem com a declaração do primeiro-ministro. Técnicos, enfermeiros e médicos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão sem os equipamentos de proteção individual necessários quando prestam assistência à população. Várias equipas em todo o país receberam apenas duas toucas e seis máscaras de papel, que não garantem proteção adequada contra o novo coronavírus. A situação é de tal modo grave que em alguns hospitais estão já a surgir apelos para que as ambulâncias de emergência não saiam para prestar socorro aos doentes.

Mas está longe de ser a única lacuna. Ainda esta segunda-feira de manhã, a Ordem dos Médicos apelou a todas as entidades que disponham de equipamentos de proteção como máscaras, viseiras e luvas, desde fábricas a oficinas ligadas à indústria automóvel, que as cedam aos profissionais de saúde para colmatar os "problemas de stock" que atualmente existem a este nível nos hospitais.

Também a Ordem dos Enfermeiros denunciou a "flagrante" falta de material para a defesa pessoal dos seus profissionais de saúde. No domingo, a bastonária Ana Rita Cavaco contou mesmo que há enfermeiros a trabalhar com máscaras de mergulho que trazem de casa.

A denúncia de falta de máscaras já veio também da rede de cuidados continuados e de várias instituições de solidariedade social, nomeadamente lares, que são neste momento uma das maiores preocupações no que diz respeito a focos de contágio.

As lacunas não se resumem, no entanto, apenas aos equipamentos de proteção individual. São conhecidos os constrangimentos na Linha SNS24, com elevados tempos de espera e um grande número de chamadas que ficam por atender por falta de profissionais para o atendimento. O mesmo se passa na Linha de Apoio ao Médico, multiplicando-se os relatos de clínicos que esperam horas para conseguir chegar à fala com esta linha para validação de casos suspeitos.

A própria Organização Mundial da Saúde já disse que nenhum país do mundo está suficientemente preparado para enfrentar uma pandemia como a que vivemos.