“Imunidade de grupo”, ou como vacinar um povo com vírus vivos

Quando ouviu falar do plano de Boris Johnson para criar “imunidade de grupo” contra o coronavírus no Reino Unido, o epidemiologista William Hanage pensou “que era sátira”, escreve o próprio no diário “The Guardian”. A peculiar abordagem do primeiro-ministro britânico, distinta da dos demais países (que apostam na quarentena ou isolamento), baseava-se em proteger os mais vulneráveis e permitir que o resto da população apanhasse o vírus, já que a maioria dos doentes tem apenas sintomas ligeiros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler