Receita de “A nossa tarte de queijo” por Miguel Rocha Vieira

“Receitas da minha vida” por Miguel Rocha Vieira, chef em três quiosques na Doca da Marinha, em Lisboa (Projeto integra novo restaurante a inaugurar em 2023)

A Receita: “A nossa tarte de queijo”

Tempo de Confeção - 60 minutos – 1 Pessoa

Ingredientes:

100 g de bolacha torrada

60 g de manteiga

380 g de queijo creme

90 g de açúcar

20 g de amido de milho

4 ovos

320 g de natas

Preparação:

Para a base, partir a bolacha em pequenos pedaços e misturar com 20 gramas de manteiga, pressionando contra o fundo de uma forma até obter uma base homogénea. Levar ao frigorífico até solidificar (cerca de 30 minutos).

Juntar o queijo creme com a restante manteiga, o açúcar, o amido de milho, os ovos e as natas. Levar a cozer, em lume brando durante cerca de 30 minutos a 160 °C.

Verter o preparado por cima da base, levar ao frio e servir quando estiver formada.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 2 de dezembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro foi a vez de Michele Marques e João Rodrigues, e a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa. A 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira encerram a coleção de guias “Receitas da minha vida”, que contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.