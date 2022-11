Miguel Rocha Vieira: "A boa comida é a que nos transporta para os momentos especiais da nossa vida"

Aos 44 anos, Miguel Rocha Vieira coleciona passagem por algumas das mais conceituadas cozinhas internacionais, desde logo em Inglaterra, Espanha, França e, finalmente, Hungria, onde ganhou duas estrelas Michelin, primeiro no restaurante Costes, em 2010, e cinco anos mais tarde no Costes Downton, de cujo comando saiu recentemente para regressar definitivamente a Lisboa.

Para já, enquanto prepara a abertura de um restaurante em nome próprio para o próximo ano, tem-se ocupado com as cozinhas de três quiosques na Doca da Marinha, em Lisboa, cada um com uma carta distinta (uma de mariscos, outra de petiscos e a mais recente de pequenos-almoços), e onde deixa já um cheirinho do que está por vir: uma cozinha criativa que privilegia o produto nacional mas que se mantém disponível para acolher referências trazidas de outras geografias.







nuno fox

“Tendo passado por vários pontos do globo, não só como cozinheiro, mas também como viajante curioso, não tenho como fugir dos sabores que fui conhecendo e explorando lá fora, embora agora, com três projetos novos em Lisboa e um quarto a caminho, o foco esteja direcionado ao produto português”, sublinha o chef.



No quarto e último guia “Receitas da minha vida”, oferecido pelo Expresso, Miguel Rocha Vieira partilha dez receitas, entre as quais o “A Nossa Tarte de Queijo” que é uma das sobremesas mais pedidas nos seus quiosques, e a “Açorda de camarão e berbigão”, que traz consigo da infância por ser o prato através do qual os pais lhe davam a provar alimentos aos quais torcia o nariz.

Depois de Noélia Jerónimo e Vítor Sobral, a 11 de novembro; Michele Marques e João Rodrigues, a 18 de novembro; Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, a 25 de novembro, o quarto e último guia “Receitas da minha vida”, oferecido com o Expresso, junta, por fim, a dupla Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira.

Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.