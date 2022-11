Receita de Polvo na brasa, batata alourada e molho de pimento assado por Marlene Vieira

“Receitas da minha vida” por Marlene Vieira, chef e proprietária dos restaurantes Marlene, e Zunzum Gastrobar, em Lisboa.

“Esta receita é-me muito pessoal porque entre os meus amigos, colegas e clientes sou conhecida como ‘a rainha do polvo’. E não é exagero! Adoro polvo e, por sorte, os meus clientes também. Esta receita, que conheço de trás para a frente é só uma versão mais elegante do tradicional polvo assado. E é um dos meus pratos favoritos de sempre.”

A Receita: Polvo na brasa, batata alourada e molho de pimento assado

Tempo de Confeção - 50 minutos – 6 Pessoas

Ingredientes:

1 polvo (2 kg)

1 cebola com casca

3 dentes de alho com pele

1 folha de louro

200 ml de vinho tinto

18 cebolinhas

3 batatas grande

2 pimentos vermelhos

1 colher de sopa de vinagre de vinho branco

Sal marinho (q.b.)

Pimenta preta em grão (q.b.)

Preparação:

Colocar o polvo descongelado na panela. Adicionar a cebola inteira, o alho inteiro, o louro e o vinho tinto. Tapar e levar ao lume e, depois de levantar fervura, cozinhar durante 30 minutos. Após esse tempo, desligar o lume e deixar na panela tapada mais 15 minutos.

Cozer a batata inteira com a pele. Deixar arrefecer, descascar e cortar em rodelas.

Assar o pimento com pele no forno a 180 °C, até ficar mole. Quando estiver pronto, retirar a pele e as sementes.

Colocar, no tacho, o pimento assado em pedaços, o alho picado, o sal e o vinagre e deixar cozinhar durante 20 minutos. Retirar do lume e triturar com varinha até ficar bem cremoso (se necessário, passar por um coador).

Assar as cebolinhas com casca, no forno, a 180 °C, durante 40 minutos. Deixar arrefecer e retirar a pele.

Na frigideira, alourar as cebolinhas e as batatas, temperadas com sal e pimenta.

Grelhar o polvo nas brasas (com os tentáculos separados) ou alourar na mesma frigideira das batatas durante 5 minutos.

Servir em prato raso e guarnecer com os restantes ingredientes.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 2 de dezembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro foi a vez de Michele Marques e João Rodrigues, e a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa. A 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira encerram a coleção de guias “Receitas da minha vida”, que contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.