Receita de Estufado de feijão-rico por João Rodrigues

“Receitas da minha vida” por João Rodrigues, chef do restaurante Monda (a abrir em breve) e fundador do Projecto Matéria.

“Esta é a receita mais emocional. O meu pai fazia-a muito em casa (e ainda hoje faz), e tem a ver com as suas origens beirãs. Nesta altura do ano, quer-se comida confortável, de panela, e este prato é, por isso, perfeito. Sempre que o como, é para a infância que me leva, e esta recriação é uma homenagem ao meu pai. Em relação ao original, o meu pai que me perdoe, alterei uma coisa: fiz com feijão- -rico, que ainda está fresco, que por não ter tanto amido e não ser tão espesso, vai agarrar sabor e obter uma textura sedosa.”

A receita: Estufado de feijão-rico

Tempo de Confeção - 30 minutos - 4 Pessoas

Ingredientes:

Feijão:

500 g de feijão

Chouriço (q.b.)

Salpicão de porco preto (q.b.)

150 g de toucinho fumado

2 folhas de louro

1 cebola

1 cabeça de alho (cortada ao meio)

1 cenoura

1,5 l de água

5 g de sal



Feijoada:

400 g de rojões de porco

300 g de macarrão riscado

30 ml de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

3 hastes de tomilho ripadas

1 cenoura em cubos pequenos

50 g de concentrado de tomate

Preparação

Feijão:

Nesta receita, usou-se feijão maduro, que não necessita de ser demolhado, mas também pode ser feita com feijão seco, que deve ser demolhado de um dia para o outro antes de cozer.

Colocar todos os ingredientes numa panela, cobertos com água, e levar a cozer até o feijão estar tenro mas sem desfazer.

Retirar a espuma que se vai formando com a ajuda de uma escumadeira.

No fim, deixar o feijão arrefecer dentro da água da cozedura e aproveitar para retificar o sal.

Cortar as carnes em pedaços pequenos para adicionar no final.



Feijoada:

Aquecer o azeite num tacho, juntar os legumes e refogar bem.

Adicionar a carne, temperar com sal e um pouco de pimentão.

Acrescentar o concentrado de tomate, mexer e deixar incorporar.

Juntar água e deixar cozinhar até a carne estar tenra.

Nessa altura, juntar ⅕ do feijão cozido e desfazer com uma colher para libertar o amido.

Juntar o macarrão e, quando estiver quase cozido, adicionar o restante feijão e os enchidos da cozedura do mesmo.

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 18 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. A 18 de novembro é a vez de Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.