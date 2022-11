Receita de Raia no forno, tomate, berbigão e coentros por Vítor Sobral

“Receitas da minha vida” por Vítor Sobral, chef e fundador do grupo Quina (Tasca da Esquina e Lota da Esquina, entre outros) e Prémio Carreira 2016 (Boa Cama BoaMesa)

“A raia é um peixe que me acompanha há 35 anos e que tenho sempre nas cartas dos meus restaurantes. Porquê? Sendo natural do Seixal, uma cidade ribeirinha e com o mar a dois passos, seria uma falha grande não homenagear aquele que é um dos meus peixes de eleição e que constitui uma memória das idas com o meu pai, em miúdo, às lotas de Sesimbra e Setúbal negociar o peixe que comíamos em casa diretamente com os pescadores. E se ajudasse a arrastar os barcos e as redes, tínhamos um desconto generoso, o que era fantástico”.

A receita: Raia no forno, tomate, berbigão e coentros

Tempo de Confeção - 20 minutos - 10 Pessoas

Ingredientes:

1.8 kg de raia limpa

400 g de tomate pelado

4 dentes de alho laminado

250 g de cebola laminada

500 g de berbigão

1 dl de azeite virgem extra

1 dl de vinho branco

1 molho de coentros

Sal marinho (q.b.)

Pimenta de moinho (q.b.)

Guarnição:

20 palitos de abóbora assada

10 batatas-doces assadas

10 pedaços de alho francês

Preparação:

Raia: Cortar a asa de raia em tranches com 2 cm, aproximadamente. Preparar um fundo em azeite com alho e cebola. Molhar com vinho, deixar ferver e juntar o tomate. Colocar o preparado num tabuleiro de forno, sobrepor a raia previamente temperada, regar com azeite e vinho branco e levar ao forno, a 150°C, durante 15 minutos, tapado. Retirar a raia, adicionar o berbigão e os coentros, tapar de novo e levar ao forno mais 8 minutos. Retirar o miolo do berbigão é opcional, pode servir com a casca.

Guarnição: Saltear o alho francês em azeite.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 11 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral são os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que vai ser oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. Seguem-se, a 18 de novembro, Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.