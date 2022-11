Receita de Carabineiro com xerém de gambas por Noélia Jerónimo

“Receitas da minha vida” por Noélia Jerónimo, chef e proprietária do restaurante Noélia e Jerónimo, em Cabanas de Tavira. “Chef do Ano” 2021 (Boa Cama Boa Mesa).

“Estou a insistir no xerém propositadamente, para que se perceba o valor que tem na cozinha algarvia e na minha própria forma de cozinhar. É extremamente versátil e pode servir de acompanhamento a praticamente tudo, desde carne a peixe e marisco, até pratos vegetarianos, com legumes assados. Apesar da origem pobre - no fundo são papas de milho -, o xerém casa muito bem com um produto dito de luxo, como o carabineiro. Se for para impressionar, que assim seja".

A receita: Carabineiro com xerém de gambas

Tempo de Confeção - 20 minutos - 2 Pessoas

Ingredientes:

1 carabineiro

10 gambas da costa

150 g de farinha de milho

500 ml de caldo de gambas

1 molho de salsa

Gengibre (a gosto)

2 dentes de alho

Coentros (q.b.)

Preparação:

Caldo: Numa panela grande, refogar 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 tomate, talos de 1 molho de salsa, 1 colher de café de sementes de coentros e gengibre laminado a gosto. Acrescentar água e deixar ferver. Quando levantar fervura, juntar as cabeças das gambas muito bem lavadas e deixar cozinhar durante 5 minutos. Reservar.

Xerém: Fritar o alho picado e só depois adicionar o xerém e o caldo. Deixar cozinhar, sem nunca parar de mexer, ate o xerém entrar em erupção, como se fosse um vulcão. Retificar o sal e, quando já estiver fora do lume, acrescentar os coentros.

Carabineiro: Descascar e levar a cabeça ao forno, a 200 °C, durante 2 minutos. Retirar. Colocar o corpo do carabineiro por cima da cabeça e levar ao forno, a mesma temperatura, durante 1 minuto (atenção que não deve ser mais do que isto). Servir por cima do xerém, com as gambas cruas em redor (As gambas vão absorver o calor do xerém e do carabineiro e atingir um ponto de cozedura perfeito).

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 11 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral são os primeiros a partilhar as “Receitas da minha vida” no guia que vai ser oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. Seguem-se, a 18 de novembro, Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira. Os guias “Receitas da minha vida” contam com o apoio dos Vinhos de Lisboa e do Recheio.