Receita de Arroz de polvo por Noélia Jerónimo

“Receitas da minha vida” por Noélia Jerónimo, chef e proprietária do restaurante Noélia e Jerónimo, em Cabanas de Tavira. “Chef do Ano” 2021 (Boa Cama Boa Mesa)

“Esta é uma receita que também me liga ao meu irmão. Além das lulas, também era hábito trazer-me polvos. Outra curiosidade desta receita é que me leva até ao início da minha aventura na cozinha e à forma como aprendi a chegar à medida perfeita de arroz: faz-se uma concha com a mão e essa deverá ser a dose ideal para uma pessoa. Depois, a proporção de água deve ser duas vezes e meia a de arroz para garantir um resultado caldoso sem empapar. Os pratos de arroz, são, de resto, responsáveis por boa parte da fama do meu restaurante. Por tudo isto, não podia deixar de homenagear o polvo e o arroz com este clássico da cozinha portuguesa”.

A receita: Arroz de polvo

Tempo de Confeção - 60 minutos - 4 Pessoas

Ingredientes:

1 polvo de (1,5 kg)

1 cebola pequena

1 dente de alho

1 folha de louro

50 ml de azeite

2 tomates

1 pimento vermelho

½ copo de vinho branco ou tinto

250 g de arroz

Sal (q.b.)

½ malagueta

Coentros (a gosto)

Preparação:

Descongelar o polvo na noite anterior à confeção. Levar uma panela com água ao lume e assim que levantar fervura mergulhar o polvo duas a três vezes antes de o levar a cozer para garantir que fica mais tenro com o choque de temperatura. Tapar a panela e deixar cozinhar durante 40 minutos, tendo em atenção que se o polvo começar a perder a pele, é sinal de que cozeu demais. Retirar o polvo, deixar arrefecer e cortar em pedaços. Reservar a água da cozedura. Refogar a cebola, o alho e o tomate descascado e picado. Adicionar o arroz e envolver no refogado. Acrescentar o vinho e deixar evaporar. Juntar, depois, a água da cozedura do polvo (correspondente à medida de arroz). Deixar cozinhar durante cerca de 10 minutos. Juntar o polvo e retificar o sal. Polvilhar com coentros e malagueta fatiada (apenas a pele) e servir.

Fotos: Nuno Fox

Esta receita exclusiva foi publicada originalmente no guia “Receitas da minha vida” oferecido pelo Expresso, no dia 11 de novembro de 2022.

Noélia Jerónimo e Vítor Sobral são os primeiros a partilhar as "Receitas da minha vida" no guia que vai ser oferecido com o Expresso no dia 11 de novembro. Seguem-se, a 18 de novembro, Michele Marques e João Rodrigues, a 25 de novembro, Justa Nobre e Henrique Sá Pessoa, e a 2 de dezembro, Marlene Vieira e Miguel Rocha Vieira.