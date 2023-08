Roteiro: quando a Maré de Agosto dá a conhecer a formosa ilha de Santa Maria

Graças ao foral de 1470, a Vila do Porto, na costa oeste da ilha, foi a primeira vila açoriana. Hoje, é a sede do único município de Santa Maria. Terra de muitas riquezas, onde se destacavam o trigo e a cevada, nos séculos XVI e XVII e XVIII era frequentemente atacada por corsários, o que levou à construção de fortes defesas, como o Forte de São Brás. Em Vila do Porto destaca-se o núcleo histórico, onde é possivel visitar a Igreja Matriz e observar o traçado das ruas que se mantém desde a época medieval. Faça uma paragem na Casa dos Fósseis / Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo e no Núcleo de Vila do Porto do Museu de Santa Maria.

Casa Mariense Com uma arquitetura única em todo o arquipélago, a chamada “casa típica mariense” é considerada uma herança dos primeiros povoadores. Destaca-se pelas chaminés, em prisma e com um “espicho” pontiagudo, e as molduras (na ilha designadas “vistas”) de cor nas portas, janelas e extremas da habitação. Cada cor corresponde a uma diferente freguesia de Santa Maria.

Praias de areia branca e piscinas naturais No lugar dos Anjos, a baia guarda um pequeno porto de pesca e uma piscina natural, na zona noroeste, que rivaliza com a piscina e areal de São Lourenço, de areias brancas, também dotada de piscina natural. Na Formosa, também de areias claras, oferece uma vista deslumbrante ao longo de cerca de 1 km de praia. Já a piscina natural da Maia encontra-se enquadrada por socalcos de vinha, com a imponente presença do farol Gonçalo Velho. Todas as praias são reconhecidas com o galardão Bandeira Azul.

Trilhos, caminhos e cascatas

Para fazer a pé ou de BTT há cinco trilhos identificados. Para praticantes experientes, o Grande Trilho de Santa Maria percorre toda a ilha, numa extensão de 78 km circulares. Ao longo do percurso depara-se com paisagens de particular beleza, marcadas por uma geomorfologia singular. Entre fauna endógena e aves migratórias que escolhem este local para repousar entre voos, aproveite para relaxar nas diversas zonas balneares que integram o percurso à beira-mar e faça os desvios até diversos miradouros, onde a vista se torna ainda mais ampla. Entre os trilhos exclusivamente pedestres destaca-se a ligação entre a praia Formosa e a baía de São Lourenço. Este caminho conduz até às únicas praias de areia branca da ilha. Para a prática de canyoning, recomenda-se a época de maior pluviosidade e as ribeiras do Salto, do Amaro e do Engenho.

Na costa oriental da ilha de Santa Maria, na foz da Ribeira Grande, na Maia, é imperdível a Cascata do Aveiro. Com uma descida superior a 100 metros, é uma das mais altas do país, com a água a cair entre antigos currais de vinha.