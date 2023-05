Do Portugal dos Pequenitos ao Museu do Brincar: há tanta diversão para os mais novos no Centro de Portugal

Descubra o Centro de Portugal como se fosse a primeira vez e passe momentos inesquecíveis em família! Para celebrar o Dia da Criança ou para agendar um passeio em família conheça algumas das atividades que vão encantar os mais novos na maior e mais diversa região turística nacional, onde o melhor do património histórico e natural oferece momentos de aprendizagem, contacto com a natureza e muita diversão.

Nesta região os mais ativos, podem percorrer a Ecopista do Dão, uma das mais belas do país ao desenvolver-se ao longo do antigo ramal ferroviário do Dão, numa extensão de 49,2 km. A Ecopista atravessa os concelhos de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão. No Museu do Quartzo – Centro de Interpretação Prof. Galopim de Carvalho, em Viseu, as crianças entre 6 e 10 anos, podem visitar o museu e experimentar ser oleiros por um dia, aprendendo várias técnicas tradicionais de modelagem dos Oleiros de Santa Luzia.

No Museu do Brincar, em Vagos, as crianças são convidadas a brincar como se brincava antigamente, o que encanta os mais velhos que acabam por recordar como é bom ser criança, e se juntam às brincadeiras. O acervo reúne cerca de 22 mil peças antigas desde coleções de brinquedos populares, material escolar, carros e aviões, jogos de tabuleiro, máscaras, fantoches e marionetas, máquinas de costura, carrinhos de bebé, bonecos, brinquedos de som e imagem e ainda mobiliário. Na cidade de Aveiro, a Oficina do Doce é outra das grandes atrações que não poderá deixar de visitar! Se quer saber mesmo tudo sobre os ovos-moles vale a pena passar por lá.

O parque lúdico-pedagógico Portugal dos Pequenitos reabriu após obras de melhoramento que envolveram plantações de espécies autóctones dos diversos países e das regiões ali representadas. Mas há mais novidades: uma aplicação e um QRcode que tornam o Portugal dos Pequenitos mais tecnológico e interativo. O parque proporciona a miúdos e graúdos um contacto com diversos aspetos culturais da etnografia portuguesa e dos restantes países, desde o mobiliário, traje e artesanato, tudo numa escala adequada aos mais pequenos. O Portugal dos Pequenitos funciona todos os dias, das 10h00 às 19h00. E já imaginou um sítio onde se pode perder num labirinto de árvores de fruto? Ver ao vivo cavalos, burros, javalis, cabras, lebres, texugos, veados e tantos outros animais? O Parque Biológico da Serra da Lousã tem isto e muito mais para lhe oferecer. Já no Parque Aventura Figueira da Foz, o maior parque de arborismo do país, pequenos e graúdos, podem percorrer vários percursos através de pontes, redes, slides gigantes pelo meio das árvores e em suspenso e bastam que tenham mais de 1,25 m para poderem praticar.

Na região da Beira Baixa aventure-se num passeio de barco às Portas de Rodão, emblema natural de Vila Velha de Ródão, onde o Tejo, o mais importante rio da Península Ibérica, corre entrincheirado entre gigantes quartzíticos. Viagem ao passado nas Aldeias Históricas de Monsanto e Idanha-a-Velha é outro programa imperdível com garantia de diversão, castelos, princesas e muitas lendas. Por último, mas não menos interessante, merece visita o Centro de Ciência Viva da Floresta, em Proença-a-Nova. É um espaço pensado para os miúdos aprenderem e interagirem. Podem também observar o ciclo da água, descobrir as espécies existentes nos diversos aquários.

O Museu do Brinquedo, em Seia, dispõe de um espólio com mais de 10 mil brinquedos não só portugueses como do Mundo, que trazem memórias do passado ou que representam bem a nossa atualidade. As coleções, maioritariamente ofertas de particulares, instituições, colecionadores e fabricantes preservam os brinquedos portugueses dos anos 20, brinquedos de pano e borracha, alguns legos, carrinhos, fotografias antigas e modernas, livros, objetos da escola, trajes, objetos religiosos entre outros… Ainda em Seia, com a serra da Estrela com cenário, visite o Museu do Pão. Aqui, os mais novos podem não só observar todo o processo de fabrico como também executá-lo.

Médio Tejo

O Centro Ciência Viva de Constância é um Parque de Astronomia localizado no alto de Santa Bárbara, em Constância, afastado das zonas de poluição luminosa e com condições excecionais para realizar atividades de astronomia e uma vista panorâmica de qualidade para o céu. É no Planetário que as crianças deliram, pois existe a possibilidade de simular o céu noturno, observar os desenhos das constelações e ainda localizar objetos do céu profundo. Em complemento visite, no Parque Ambiental de Santa Margarida, o Borboletário Tropical, que dá a conhecer o mundo das borboletas.

Região de Leiria

Leve os mais pequenos às maiores Grutas Turísticas de Portugal! As Grutas de Mira de Aire localizadas no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Aqui os mais curiosos através de uma visita guiada, recebem uma explicação sobre a formação das rochas, estalactites e estalagmites. A visita passa pela observação da “Fonte das Pérolas”, das “Galerias do Polvo”, o “Órgão”, e o “Rio Negro” que dava acesso ao “Areal” no fundo da Galeria Grande. Em Leiria, visite o Museu do Moinho de Papel ou Museu Escolar dos Marrazes.