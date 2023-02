Crua, torrada ou em manteiga, a amêndoa do Douro é versátil e doce

“Há quem diga que é a melhor amêndoa do mundo”, comenta, orgulhosa, Maria Eugénia Torres, a fundadora da marca Sabores da Geninha, com fábrica em Figueira de Castelo Rodrigo e loja na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo. Refere-se à Amêndoa Douro DOP, uma “amêndoa com casca, proveniente de diversas variedades de Prunus Amygdalus L., que apresenta características próprias da respetiva variedade, bem desenvolvida, de coloração uniforme e praticamente isenta de defeitos”, segundo dados da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Cultivada nos distritos de Bragança, Guarda e Viseu, “nos concelhos de Alfândega da Fé, Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa, São João da Pesqueira (com exceção das freguesias de Riodades e Paredes da Beira), freguesias de Castelo Branco e Meirinhos do concelho de Mogadouro, freguesia de Escalhão do concelho de Figueira Castelo Rodrigo, e freguesias de Poço do Canto, Fonte Longa, Meda, Longroiva, do concelho de Meda”, a amêndoa “é colhida em setembro para ser consumida crua ou torrada ou transformada em farinhas, licores e até leite e manteiga”, lê-se.

Na região, a sua existência remonta “praticamente às origens das povoações” e as características dos solos, “na sua generalidade de origem xistosa, com baixos valores de matéria orgânica e elevado défice hídrico no período estival”, de acordo com o caderno de especificações, determinam “um condicionalismo ambiental próprio” para o desenvolvimento desta cultura. “É um produto natural com características personalizadas resultante da conjugação harmoniosa de clima, solo, variedades bem adaptadas e operações culturais próprias.”

Um produto endógeno para todos os paladares

“Comecei a fazer amêndoas para oferecer e, em 2003, abri a empresa, mas começou tudo com uma brincadeira”, conta Maria Eugénia, 61 anos, que promove o emprego, o crescimento, a igualdade de género e o desenvolvimento local desta zona rural, de acordo com o programa da PAC para o período compreendido entre 2023 e 2027.

Além das amêndoas caramelizadas, as estrelas da companhia, de gengibre, caril, sésamo, coco, café, entre outras, repetidamente premiadas em vários concursos, também faz, de forma totalmente artesanal e sem aditivos, bolinhos de amêndoa isentos de glúten, amêndoas com ervas aromáticas e manteiga de amêndoa, além de compotas de fruta local.

Para Maria Eugénia Torres, é “uma amêndoa muito doce, com muito óleo. Há amêndoa que parece madeira. Esta tem lá o sabor todo”. Produz o ano inteiro, de janeiro a dezembro, e “sempre a trabalhar bem”. O aeroporto “compra muita amêndoa” e os cabazes de Natal e a época da Páscoa também ajudam à manutenção do negócio.

Nesta época do ano, Figueira de Castelo Rodrigo detém o título de “Rainha da Amendoeira em Flor”, com as árvores floridas a protagonizarem um espetáculo de rara beleza. “Em fevereiro começa a florir e no mês de março a paisagem é muito linda”, remata.

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras da PAC - Política Agrícola Comum que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor agrícola a a transição climática no período 2023-2027.

