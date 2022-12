À descoberta de Bragança, farol gastronómico de Trás-os-Montes (VÍDEO)

A partir de produtos únicos a modernidade celebra-se descobre-se nas mesas de uma cidade que respira história e cultura. Comprometida com a tradição, também à mesa, é na altaneira Pousada de Bragança (Estrada do Turismo, Bragança. Tel.: 273 331 493), edifício datado de 1959 gerido há uma década por dois irmãos filhos da terra: António Gonçalves e Óscar Geadas, com cenário privilegiado sobre o Castelo que se unem tradição e modernidade.

Casa de um restaurante premiado, o Restaurante G, com base na arte e na literatura, aposta na cozinha de autor apoiada nos produtos locais e nas tradições culinárias da região.

“Temos sete menus, alguns têm nomes de artistas regionais porque temos obras de arte desses artistas cá em casa. Os menus são compostos por vários momentos e incidimos em produtos de época, além do marisco, esclarece Óscar Geadas.

A cozinha do Restaurante G (Estrada do Turismo, Bragança. Tel.: 273 331 493) promove nos menus a sazonalidade dos produtos locais, com os cogumelos silvestres, como os boletos, abundantes na região, em destaque das entradas às sobremesas.

Com Denominação de Origem Protegida (DOP), o Porco Bísaro, símbolo local, nunca falta à mesa deste restaurante. Alexandrina Fernandes, da Bísaro - Salsicharia Tradicional, localizada em Gimonde e com produção própria, explica que esta é “uma das regiões do país que mais raças certificadas tem, e esta é uma delas, o Porco Bísaro”. Presuntos, enchidos e outros produtos provenientes do porco Bísaro, fazem parte do elenco de opções que valorizam esta raça, que se alimenta de outros ingredientes abundantes localmente, como a castanha.

Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens são prioridades para o programa da PAC compreendido entre 2023 e 2027, a par do foco em atrair os jovens agricultores e facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais e promover o emprego, o crescimento, a igualdade de género, a inclusão social e o desenvolvimento local nas zonas rurais, nomeadamente a bioeconomia e a silvicultura sustentável.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.