Fotogaleria: cerimónia de entrega de prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023

Em dia de celebração de 20 anos de publicação ininterrupta, o Guia Boa Cama Boa Mesa anunciou os grandes vencedores dos prémios relativos a 2023. Realizada, esta terça-feira, dia 28 de março, no Edifício Impresa, em Paço de Arcos, a habitual cerimónia de entrega de prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa atribuiu 30 distinções (Chave de Platina, Ouro e Prata) a alojamentos e 32 distinções (Garfo de Platina, Ouro e Prata) a restaurantes.

A entrega do Prémio Carreira, a Justa Nobre, e de Chef do Ano 2023, a Vasco Coelho Santos, também distinguido com um Garfo de Ouro, relativo ao restaurante Euskalduna Studio, foram os momentos altos da da cerimonia, que contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.

Para assinalar duas décadas de publicação, o Guia Boa Cama Boa Mesa decidiu ainda atribuir uma distinção especial “Mérito 20 Anos”, aos 37 alojamentos e restaurantes presentes em todas as edições desde 2003. Os representantes destes projetos participaram, antes da cerimónia, num debate que discutiu o presente e futuro do turismo em Portugal. Foram ainda premiados o hotel e o restaurante Revelação 2023, respetivamente W Algarve, em Albufeira, e Marlene, em Lisboa.

O Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, que conta com o apoio do BPI e do Recheio, vai estar disponível nas bancas a partir de sexta-feira, dia 31 de março, por €18,90. Pode aproveitar a campanha de descontos e oferta de portes AQUI.