Saudades de esquiar? Estância da serra da Estrela abre a 10 de dezembro

Boas notícias para os adeptos dos desportos de neve: a estância de Ski da Serra da Estrela, única no país, tem tudo a postos para abrir portas ao público já no dia 10 de dezembro. As temperaturas descem, já só falta a neve abundante para pintar a serra de branco e permitir a prática de esqui e snowboard nas 22 pistas disponíveis.

Como sempre, neve artificial será produzida se a natural não for a suficiente e as cadeiras do teleférico estarão a funcionar mesmo sem neve, nem que seja para permitir a observação da sempre impressionante paisagem. Com condições atmosféricas perfeitas, ficam disponíveis no início do próximo mês 22 pistas com quatro níveis de dificuldades - muito fácil, fácil, difícil e muito difícil - destinadas aos vários tipos de conhecimentos e aptidões físicas. Se nunca experimentou ficar em cima de esquis ou de uma prancha de snowboard, pode recorrer à escola que disponibiliza aulas individuais ou coletivas (a partir de €45).

Se já tem autonomia nas pistas e não levar material, pode alugá-lo no local. O equipamento completo para um dia tem o custo de €25 e inclui capacetes, bastões, botas e prancha de snowboard. Já o bilhete que permite circular pelo recinto, teleférico incluído, custa €25.

Estão disponíveis vouchers da Estância de Ski da Serra da Estrela (Torre, Seia. Tel. 275094779) para utilizar quando quiser ou até para oferecer a aventura como presente de Natal.

