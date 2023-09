Levados até ao coração da Madeira pela natureza em estado puro

Dos trilhos às famosas levadas, a ilha da Madeira é um desafio permanente ao contacto com a natureza em estado puro. Comecemos a pé, pela Levada das 25 Fontes, situada no concelho da Calheta, e cujo nome se deve às bonitas cascatas que deslizam entre as pedras, ao longo do caminho. É uma das levadas mais acessíveis da ilha e, por isso, muito concorrida, pelo que é melhor fazer-se ao caminho de manhã cedo. O passeio pode demorar cerca de quatro horas e são, ida e volta, 9 quilómetros. Existem dois possíveis pontos de partida: da Estrada Regional 105, pelo Posto Florestal do Rabaçal ou da Zona de Lazer da Caldeira, na estrada Dr. Roberto Monteiro. Na primeira opção existe um serviço de transporte até ao ponto de partida, disponibilizado pela autarquia (desde €3).

Nuno Abreu

Com um grau de dificuldade médio, a Levada do Caldeirão Verde parte do Parque Florestal das Queimadas, repleto de exemplares da preciosa flora típica da floresta indígena da ilha, como as urzes centenárias, pau-branco, uveira-da-serra ou as robustas árvores centenárias til. Ao longo do percurso há túneis e ravinas e a chuva e o nevoeiro são, muitas vezes, companheiros de caminhada, pelo que é preciso ir bem equipado. No final, a recompensa chega na forma de uma majestosa cascata, e aqui pode decidir se é já tempo de regressar ou de continuar até ao Caldeirão do Inferno.

Caminhos com mais emoção Se procura caminhos ainda menos concorridos e praticamente desconhecidos, há operadores como a Wonder Hikes (Tel. 964492963), com guias especializados para garantir que a experiência segue pelo trilho certo. Para os praticantes de BTT e trail running, a Vereda do Larano, na zona de Machico, é um segredo bem guardado que passa por vilas pitorescas, culturas de cana-de-açúcar e miradouros naturais com vistas deslumbrantes. Também em Porto Moniz, do lado norte, a aposta nos percursos de BTT resultou no Centro Cyclin’Portugal, o primeiro de apoio à modalidade na região. São 26 quilómetros, divididos por oito trilhos, com diferentes níveis de dificuldade, que percorrem a serra do Fanal, e desbravaram veredas antigas, intransitáveis até esta intervenção. As bicicletas elétricas BTT da Ebikemadeira (Tel. 926672808), bem como os percursos que ali são recomendados, podem ser uma boa opção para descobrir a ilha a pedalar. Percorrer estes caminhos, dos mais conhecidos aos mais selvagens, é chegar ao coração da ilha e ter o privilégio de ser recebido pelo surpreendente património natural da Madeira.

Onde comer Fajã dos Padres

Depois de descer no teleférico até à fajã, observe a horta e as árvores de fruto que alimentam a cozinha. Sente-se em frente ao mar e prove caramujos, lapas, camarão e atum.

Tel. 291944538

Preço médio €30 Maré Alta - Peixe & Marisco

Depois dos petiscos, a sopa de peixe ou a caldeirada são pratos a considerar. No Machico, este é um dos santuários para apreciadores de peixe e marisco.

Tel. 291607126

Preço médio €25 Abrigo do Pastor

Comece pela sopa de trigo, que faz parte do património gastronómico da ilha. As carnes de caça são especialidade neste restaurante da Camacha.

Tel. 291922060

Preço médio €25 Kampo By Chef Júlio Pereira

O Menu Kampo Clássico revela-se boa opção para uma experiência em pleno ao balcão ou à mesa deste restaurante de assinatura no Funchal, onde a “Bola de Berlim, farinheira e cogumelos”, dá que falar.

Tel. 924438080

Preço médio €40 Il Gallo D'Oro

Com Garfo de Ouro e duas estrelas Michelin é obrigatório no Funchal, com criatividade surpreendente e serviço de excelência.

Tel. 291707700

Preço médio €195

Onde dormir Quinta do Furão

Rodeado de vinhas, dispõe de 65 quartos, dos quais 20 na ala nova, piscina exterior e interior, e organiza provas de vinho Madeira. Junto ao restaurante há agora uma pizzaria.

Tel. 291570100

A partir de €150 Casas da Levada

Este refúgio na Calheta dispõe de seis casas, com várias tipologias, equipadas e com terraço. Aproveite a piscina e a tranquilidade.

Tel. 29148277

A partir de €120 Socalco Nature Hotel

Encaixadas em socalcos estão 10 unidades de alojamento, com vista para o mar. Neste hotel, na Calheta, instala-se o restaurante A Razão, que merece visita.

Tel. 291146910

A partir de €160 Savoy Palace

É um dos hotéis premiados no Funchal. Com 352 quartos, há todo um mundo para descobrir entre os múltiplos serviços e a diferenciada oferta gastronómica. Atente na piscina infinita no topo do edifício.

Tel. 291213000

A partir de €280 Castanheiro Boutique Hotel

Com 81 quartos, localiza-se no centro histórico do Funchal. Aproveite a piscina panorâmica do rooftop e prolongue a sensação de bem-estar no spa.

Tel. 291200100

A partir de €145