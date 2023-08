Jardim do Mar, a fajã que é um paraíso surfista na ilha da Madeira

A enorme falésia árida estende-se até ao oceano, numa grandeza escultural desenhada na paisagem da encosta oeste da ilha da Madeira. O casario da vila costeira, as ruelas e a igreja de Nossa Senhora do Rosário concentram-se na área da fajã, em tempos profícua em flores silvestres, que deram nome de Jardim do Mar à freguesia mais pitoresca do município da Calheta. De verão, é procurada por quem prefere recantos tranquilos, como as praias de Portinho, da Enseada e da Ponta Jardim. No inverno, as ondas gigantes são pretexto para romarias de surfistas. É também ponto de partida para explorar a vizinha Calheta, vila portuária com o verde da floresta indígena e as bananeiras a dominarem a paisagem, que preguiça até ao mar. Renda-se à beleza do fundo do mar e aos sabores do ouro branco.

Digital Travel Couple

Miradouro na vereda

O PR 20 – Vereda do Jardim do Mar é a melhor forma de se apresentar à vila. Do alto (530 metros), a partir do miradouro, é possível avistar o casario e o mar. Entre casinhas floridas, vinhedos e bananeiras, são apenas dois quilómetros até ao largo da igreja paroquial de Nossa Senhora do Rosário. Visite ainda a capela de Nossa Senhora da Piedade, antes de chegar à promenade, e observe as ruínas do antigo engenho de cana de açúcar. “Emoldurada pelo mar e constrangida pela rocha (onde parece terminar abruptamente), a freguesia preserva o sossego e a quietude seculares, espalhados no tipicismo das suas ruelas estreitas e no casario baixo, no geral de traça antiga, onde as chaminés ganham dimensão decorativa digna de nota pela variedade das suas formas”, descreve a Câmara Municipal da Calheta. A vila tem cerca de 200 habitantes.

Jackson Groves

Ondas com fama mundial

A fama das ondas do Jardim do Mar já são universais e a praia da Ponta do Jardim, o “spot” que se destaca quando as ondas crescem no inverno. Explica-se que este é um local privilegiado para receber "swells" do Atlântico Norte. Como tal, “as características da ondulação revelam-se propícias para os praticantes mais avançados da modalidade. São, por isso, várias as competições internacionais que já passaram por aqui”, justifica a Associação de Promoção da Madeira. Recorde-se que, em 2011, o madeirense Orlando Pereira surfou no Jardim do Mar uma onda de 11 metros. Existem surfcamps na vila para acomodar os surfistas, bem como contactos de escolas e aluguer de material. Já na praia do Portinho, o paredão e o pontão servem de alternativa ao amontoado de calhaus banhados pelo Atlântico. Se prefere um sítio mais tranquilo, opte pela praia da Enseada, cuja vista para a falésia é “de cortar a respiração”.

Nuno Dias

Mergulhar na costa da Calheta

Com a empresa Calheta Diving Center (tel. 968276366) pode fazer saídas para mergulho em 26 spots identificados ao largo da costa sul da Madeira. Há batismos e mergulhos iniciais, a partir da praia da Calheta, ou viagens mais longas até navios afundados. Na área da Fajã da Ovelha já foram avistados tubarões martelo, leões-marinhos e mantas. A maior parte dos mergulhos têm mais de 25 metros de visibilidade.

Francisco Correia

25 Fontes e uma cascata

No concelho da Calheta há muitas levadas para percorrer, com destaque para a do Alecrim, com paragem na cascata da Lagoa da Dona Beja, onde a 1200 metros de altitude é possível nadar com trutas. A partir do Posto Florestal do Rabaçal siga pela Levada do Risco e espante-se com enorme queda de água. Regresse e desça até à Levada das 25 Fontes, com uma lagoa, onde é possível mergulhar envolvido pela floresta Laurissilva. Recupere forças no Rabaçal Nature Spot Café. Outra opção é o Caminho Real do Paul do Mar (PR 19).

Nuno Dias

Descobrir o ouro branco

Faça uma visita guiada ao Museu e Engenho da Cana de Açúcar, na Calheta Aqui, conta-se a história sobre o “ouro branco”, a importância da cultura da cana de açúcar. O engenho, um dos mais antigos da ilha, continua a funcionar, a par com maquinaria centenária, na feitura de mel e mel de cana. No final, faça a prova de rum, poncha e bolo de mel.

Avenida D. Manuel I, 29, Calheta. Tel. 291822264

Sabores regionais à prova Bar Portinho

Feijoada de chocos, polvo e caramujos são pratos emblemáticos. Na praia, a vista para o mar é mais do que aperitivo.

Rua do Portinho, 2, Jardim do Mar Tel. 291827135 Joe’s Bar

Espaço de ambiente descontraído, decoração marítima, esplanada, sumos naturais e pratos leves, com destaque para o frango no espeto.

Vereda Porta da Igreja, Jardim do Mar. Tel. 966130208 Chico

A ementa do restaurante sugere pratos regionais, mas as estrelas são o rabo de boi no tacho e as bolinhas de tâmara. Jante na sala interior.

Caminho Lombo da Rocha, Prazeres. Tel. 291822836 Marisqueira Rocha Mar

Os petiscos são o prato forte nesta casa, onde o marisco fresco e a cozinha regional madeirense cativam.

Avenida D. Manuel I, 8, Calheta. Tel. 291823600 O Farolim

Embora a especialidade seja o porco preto, considere as sugestões diárias relativamente aos pratos de marisco na visita a esta casa.

ER 101, Ponta do Pargo. Tel. 291882142

Adormecer a olhar o mar

Em Jardim do Mar, na Vereda do Moinho, escolha uma das três casas do alojamento Slice of Heaven (Tel. 917864333) e deixe-se encantar pela envolvente, o mar e o pôr do sol, para contemplar e fruir em família ou a dois. Cinco domos e três tendas compõem a oferta do Soul Glamping, em plena natureza e com vista mágica para o mar, no Estreito da Calheta. Tel. 961340400). Vinha e uma imensa horta traçam o cenário do Socalco Nature Calheta (Tel. 291146910), do chef Octávio Freitas. Aloje-se, prove os vinhos e jante. O tributo à cultura da cana de açúcar é visível em todo o hotel Saccharum (Tel. 291820800), com 230 quartos e vista para o mar.