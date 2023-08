Com jardim e piscina, esta casa tradicional alentejana é um refúgio na tranquilidade de Serpa

Nasceu junto ao centro de Serpa e partilha com a vila a serenidade da localização onde o tempo parece andar mais lentamente. Em particular na estação quente, quando as altas temperaturas pedem refúgio nas muitas sombras do amplo jardim e no interior das paredes abobadadas pintadas de branco, que garantem a frescura do alojamento. Conservando a arquitetura tradicional da região, com tetos abobadados e piso em tijoleira antiga, a Casa do Xão compõe-se de dois alojamentos independentes, que também podem ser alugados em conjunto.

A escassos metros da praça principal de Serpa, a casa principal dispõe de uma sala com lareira pátio interior, e cozinha equipada que dá apoio a cinco suítes. No exterior, o amplo jardim de 800 m2 com piscina oferece sombras e recantos, revelando-se um refúgio de tranquilidade. Através dos pátios, este alojamento comunica com uma segunda casa, mais pequena e com dois pisos. Ao longo de 180 m2 oferece zona de estar, três suítes e um páteo onde repousa um tanque.

Sabores regionais e monumentos naturais A poucos quilómetros o rio Guadiana e próxima da fronteira com Espanha encontra-se a vila de Serpa, estrategicamente localizada a uma curta distância do Alqueva, considerado o grande lago da Europa, e também próxima da vila de Mértola. A região está repleta de pontos de paragem obrigatória tais como as Minas de São Domingos, onde se encontra a praia fluvial da Tapada Grande ou o Pulo do Lobo, a maior queda de água a sul de Portugal que oferece uma paisagem de cortar a respiração. Nas imediações da casa, pode visitar locais como o Museu do Relógio, o Museu Etnográfico, o Museu Arqueológico, ou a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe. Parta também à descoberta dos bons sabores regionais, em particular do Queijo de Serpa DOP.

Com preços desde €320 por noite, para a casa mais pequena, €380 para a maior, ambas com estadia mínima de duas noites, o valor da estadia na Casa do Xão, em Serpa (Tel. 917613262) inclui pequeno-almoço composto por produtos regionais.