Queijo de Serpa DOP: Receita da serra made in Alentejo (VÍDEO)

VÍDEO: Apesar da distância e de uma paisagem bem diferente, a produção do Queijo de Serpa DOP tem por base a receita do queijo serra da Estrela. É precisamente o solo e o clima, que confere ao queijo de Serpa a identidade e sabor que lhe deram fama. Curado, de pasta semimole e amanteigada, tem na génese o leite cru de ovelha.

Elaborado duas vezes por dia, de modo a reduzir o mais possível o espaço de tempo decorrido após a ordenha, a maturação deste queijo certificado dura 30 dias e decorre em três diferentes fases, em locais de cura natural ou instalações de ambiente controlado.

A completar 22 anos, em 2023, a Queijaria Guilherme é o maior produtor de queijo de Serpa DOP, ao oferecer ao mercado mais de uma tonelada por semana de queijo amanteigado, queijo fresco e requeijão, entre outros produtos.

Com a atribuição da certificação DOP -Denominação de Origem, toda a produção de Queijo de Serpa contribui para a proteção da biodiversidade e preservação dos habitats e paisagens, ao mesmo tempo que reforça o tecido socioeconómico das zonas rurais, objetivos defendidos pela politica agrícola comum. Melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor e reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais são prioridades para o programa da PAC compreendido entre 2023 e 2027.

Com a primeira referência bibliográfica a remontar a 1905, o Queijo de Serpa DOP é produzido ao longo de todo o ano no Baixo Alentejo e pode resultar no tradicional queijo amanteigado mas também noutras variantes como Queijo Fresco, Requeijão, Almece e Merendeira.

Apesar da receita antiga, o entusiasmo por este produto serve ainda hoje de inspiração para novos projetos, como a Curadoria 100 Histórias, que se uniu à também recente Adega do Montado para criar experiências únicas que unem queijo e vinhos.

A Curadoria 100 Histórias pegou na receita de Serpa e criou produtos com várias maturações. As experiências dão lugar a novos sabores e no futuro ambicionam aliar as ervas aromáticas alentejanas... Também resultado de experiências vínicas, nasceu na Adega do Montado, a gama Superior, um vinho ainda sem rótulo, mas que brevemente chegará ao mercado. A adega foi construída em 2019, consolidando a paixão do fundador pelo Alentejo e em homenagem aos avós, que lhe despertaram o gosto pelo vinho.

Porque queijo e vinho são “os melhores amigos”, a Curadoria 100 Histórias e a Adega do Montado oferecem provas conjuntas dos dois produtos. Com propostas elaboradas à medida do cliente, que podem incluir visita à queijaria e à adega, as experiências terminam sempre com provas.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, com estreia sábado, dia 25 de março de 2023 (11h35) conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.